Hema’s relatie met zijn franchisenemers zakt naar nieuw dieptepunt

‘Jarenlange verregaande verharding, voortdurende tegenwerking en juridisering van de onderlinge verhoudingen’ heeft de relatie tussen Hema en haar franchisenemers volledig teniet gedaan. Dat staat in een ongewoon harde brief van de directie van Hema aan de vereniging van franchisenemers, in handen van De Telegraaf. Hema wil de contracten met de franchisenemers herzien.

De intimiderende brief van Hema komt een maand nadat een poging van moederbedrijf Lion Capital om Hema te verkopen op het laatste moment mislukte, naar verluidt mede door het conflict met de franchisenemers. Dat zijn lokale ondernemers die een of meer filialen van Hema bestieren, en betalen om de naam en formule te gebruiken. Van de 535 Nederlandse Hema-filialen zijn er 250 in handen van franchisers. De rest is van het bedrijf Hema zelf.

Verzet

De directie van Hema ligt al jaren in de clinch met haar franchisenemers. Het conflict gaat met name over de opbrengsten van onlineverkoop. Voor iedere klant die een Hema-product online koopt, krijgt de franchisenemer in het postcodegebied van de koper nu een flink bedrag. Hema wil die afspraak herzien, de franchisenemers verzetten zich daartegen.

In juni mislukte op het laatste moment een poging van het moederbedrijf van Hema, Lion Capital, om de keten te verkopen. De jonge investeringsmaatschappij Core Capital, dat haar hoofdkwartier in Brussel heeft, bood 1 miljard euro voor Hema. ‘De deal is vrijwel rond,’ zei een bron met kennis van de gang van zaken destijds. Op het laatste moment ketste de verkoop toch nog af, naar verluidt omdat Core Capital concludeerde dat de huidige afspraken met franchisenemers de winstgevendheid van Hema te veel in de weg zitten.

Resultaat

Maar de marktwaarde van Hema kan ook door andere factoren zijn beïnvloed. Het bedrijf doet het weliswaar aanzienlijk beter dan in de crisisjaren, maar over het eerste kwartaal liepen de verkopen met 1,1 procent terug. En dat ondanks de aantrekkende economie, het feit dat met V&D een grote concurrent verdween, een nieuwe formule, en andere factoren die een positieve invloed op Hema’s resultaten zouden moeten hebben.

Hema lijkt de tegenslag volledig op rekening van de franchisehouders te schrijven. In ferme bewoordingen eist het van hen dat de verhoudingen worden herzien, al laat de brief in het midden wat er precies moet gebeuren. ‘Er is een negatief toekomstperspectief voor Hema zolang zij gebonden is aan de huidige franchiseovereenkomst met bijlagen en addenda,’ aldus de schrijvers van de brief, Manager Franchise Ton Vervat en Directeur Nederland Tico Schneider.

Verbeterd

Lion Capital, een Brits investeringsfonds, kocht Hema in 2007 voor 1,1 miljard euro met de bedoeling om de bedrijfsvoering te optimaliseren, de winst te verhogen, en het bedrijf daarna met winst weer doorverkopen. Dat laatste wil de afgelopen jaren maar niet lukken.

Hema’s resultaten zijn de afgelopen jaren weer verbeterd, maar Lion Capital heeft het bedrijf opgezadeld met een hoge schuldenlast. Daardoor is de gezondheid en dus de waarde – de verkoopprijs – lager. Kopers willen niet betalen wat Lion Capital ervoor wil hebben.

Lokaal

Om de winstgevendheid te verbeteren, wil Lion Capital onder meer de online activiteiten van Hema uitbreiden: de winkelketen is overal in Nederland aanwezig, heeft een fijnmazig distributienetwerk, en kan daardoor snel bezorgen bij klanten. Een model waarbij de klant online bestelt en het product even later ophaalt bij de lokale Hema, zou het bedrijf moeten helpen de concurrentie met bedrijven als Bol.com aan te gaan.

Ook Core Capital wilde fors investeren in Hema’s online activiteiten, maar concludeerde uiteindelijk dat de afspraken met franchisenemers het onmogelijk maken om op deze manier de winstgevendheid op te stuwen. Eerdere pogingen van Lion Capital om Hema te verkopen, in 2011 en 2014, mislukten ook – in 2014 gonsde nog een potentiële verkoopprijs van 1,3 miljard euro. Iedere mislukte verkoop betekent een klap voor de waarde van het bedrijf: als het bedrijf voor een miljard niet over de toonbank gaat, biedt de volgende gegadigde wat lager.

Verkoop Hema op laatste moment gestopt Lees hier waarom Core Equity vorige maand op het laatste moment afzag van de koop van Hema.