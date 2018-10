Hema in onderhandeling met ondernemer Marcel Boekhoorn over overname

Multimiljonair Marcel Boekhoorn, rijk geworden met de aan- en verkoop van telecommaatschappij Telfort, onderhandelt met het Britse investeringsfonds Lion Capital over de aankoop van Hema. De winkelketen spreekt van ‘een voorgenomen overname’, Boekhoorn zelf zegt nog ‘volop in onderhandeling’ te zijn. Om 15.00 uur volgt een persconferentie.

Interieur van een vestiging van de Hema aan de Nieuwendijk in Amsterdam. Beeld ANP

‘Samen met haar nieuwe eigenaar kan Hema zich de komende jaren volledig richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid’, meldde een persbericht op de website van Hema donderdagochtend.

‘Voorgenomen overname’

In de loop van de ochtend ontstond echter onduidelijkheid over hoe concreet de plannen zijn. Zakenblad Quote schreef dat Boekhoorn zegt ‘nog vol in onderhandeling’ te zijn, en Hema verwijderde het persbericht. Even na 10 uur verscheen het bericht opnieuw op Hema’s website. ‘Het is een voorgenomen overname’, verklaart een Hema-woordvoerder.

Om 15.00 uur houdt het bedrijf een persconferentie. Daarbij zou ook Boekhoorn aanwezig zijn, evenals de voorzitter van de vereniging van Hema-franchisenemers, die liet weten ‘zeer enthousiast’ te zijn over de voorgenomen overname. Dat is opmerkelijk, omdat Hema in een langslepend conflict verwikkeld is met haar franchisenemers. Dat zijn onafhankelijke ondernemers die zo’n 45 procent van de 541 Hema-filialen in Nederland uitbaten. Zij voeren al jaren juridische strijd met de Hema-directie, voornamelijk over de verdeling tussen kosten en baten.

Afgeketst

In juni ketste een verkooppoging van Hema aan het Belgische investeringsfonds Core Equity op het laatste moment af. Het investeringsfonds bood na verluidt 1 miljard voor Hema, maar trok zich terug toen het de ernst van het conflict inzag. Daardoor verloor Hema mogelijk tientallen miljoenen euro’s aan waarde.

Als de overname door zou gaan, komt er een einde aan een jarenlange reeks van pogingen van Lion Capital om het bedrijf te verkopen. Het Britse investeringsfonds kocht Hema in 2007 voor 1,1 miljard euro met de bedoeling om de bedrijfsvoering te optimaliseren, de winstgevendheid te vergroten en het bedrijf daarna zelf met winst door te verkopen.

Eerdere pogingen van de investeringsmaatschappij om Hema te verkopen, in 2011 en 2014, mislukten echter. Dat komt mede doordat Lion Capital Hema opzadelde met een hoge schuldenlast die zwaar drukt op de winstgevendheid en daarmee op de waarde van het bedrijf. In 2014 gonsde nog een potentiële verkoopprijs van 1,3 miljard euro rond, terwijl Core Equity dit jaar naar verluidt slechts 1 miljard euro bood.