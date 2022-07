Help, mijn partner is een wappie! Wat moet ik nu?

Lezer Hans zit met ‘een situatie’, mailt hij. ‘Mijn partner staat zeer sceptisch tegenover het gevoerde coronabeleid. En is zogezegd een wappie.’

Dus is het niet bijster gezellig, daar bij de echtelieden thuis. Hans’ vrouw had hem om de oren geslagen met een of andere studie die zou uitwijzen dat vaccins meer kwaad doen dan goed. Of ik soms wist wat ervan klopte, wilde hij weten.

Haast zou ik op dit punt ingaan op de studie in kwestie (die rammelt, zeg ik maar meteen). Maar interessanter, en eigenlijk verontrustender, is dat andere. Hoe is het mogelijk dat corona zo’n diepe wig heeft gedreven tussen Hans en zijn vrouw?

Want hij is de enige niet. Een vrouw met wie ik af en toe correspondeer, vertrouwt me toe dat haar relatie misschien stukgaat, als haar man de volgende coronagolf niet is bijgedraaid. ‘Hij is echt ál zijn vertrouwen in elke vorm van overheid kwijt. Iets wat ik nooit van hem had verwacht.’ Een ander deelt me screenshots van een conversatie met haar vriendin. De vriendin blijkt volledig verdwaald in een inktzwarte fantasiewereld waarin mensen massaal doodgaan aan coronavaccins, de overheid daaraan meewerkt, en media zoals de Volkskrant erover zwijgen.

Corona, de grote verdeler.

Ik pak de telefoon en bel nu eens geen viroloog, maar Hedwig te Molder, hoogleraar taal en communicatie aan de VU Amsterdam en expert op het gebied van alledaagse communicatie over vaccinatie. ‘Vreselijk’, reageert ze, als ik de casussen voorleg.

Maar: staar je niet blind op al die onderzoeken en onderzoekjes, zou ze mensen als Hans aanraden. ‘De kunst is toch om de ander niet meteen te gaan corrigeren. Als je dat doet, krijg je een debat. Terwijl je iets anders wilt: dialoog. Dus neem afstand van het doel: ik moet de ander overtuigen. Dát is de sleutel’, denkt ze.

Want achter het gescherm met cijfers en studies schuilt doorgaans iets veel diepers, weet Te Molder. De vrouw van Hans bedoelt misschien: het bevalt me niks dat gezonde mensen nou alwéér worden uitgenodigd voor een prik, moet dat nou? En mensen passen de feiten die ze links en rechts aantreffen aan op die onderliggende waarden, legt ze uit.

‘Onderzoek laat zien dat in zo’n discussie over waarden het vaak juist averechts werkt om met nog meer feiten of stukjes informatie te komen. Veel zinvoller is om je open te stellen voor de ander. Probeer te begrijpen wat de ander beweegt. Vraag: waarom is dit zo belangrijk voor je? Waarom voel je dat zo sterk? Een terloopse tussenvraag kan al genoeg zijn om het gesprek te keren: wat zei je daar nou eigenlijk? De kunst is: stel uit om te zeggen wat jíj vindt.’

Als voorbeeld noemt Te Molder onderzoek waaraan ze meewerkte, naar de telefoongesprekken die artsen hebben met ouders die een vaccinafspraak misten. Zo’n gesprek begint soms defensief, met ouders die bijvoorbeeld vaccinatie in verband brengt met het ontstaan van autisme. ‘Als je het hoort, is je eerste gedachte: desinformatie, corrigeer die ouders! Maar een goede professional doet dat juist niet, en luistert vooral. Zo komt het geleidelijk tot een gesprek.’

‘Waardenschaamte’, noemt Te Molder het. Dat we het oprecht naar elkaar luisteren zo vaak vervangen door gekissebis over cijfers en onderzoekjes. Ze ziet het overal: in de politiek, het maatschappelijk debat, en dus ook thuis, tussen vrienden en familieleden. ‘Wetenschap is cruciaal, begrijp me goed. Maar we moeten wel haar plaats weten. Nu gebruiken we de wetenschap te pas en te onpas om waardendiscussies te beslechten. Maar die kún je met wetenschap helemaal niet beslechten.’

Mijn gedachten dwalen af naar de verhitte discussies over stikstof en de energietransitie. Gaan daarachter ook niet heel andere vragen schuil: wat voor landbouw we willen, wat voor burgers we willen zijn, hoe begaan we vinden dat we moeten zijn met elkaar of de natuur?

‘Ik denk niet dat we nu de hele tijd zware gesprekken moeten zitten voeren', zegt Te Molder. ‘Maar je kunt ook op een luchtige, oprechte manier laten weten dat je geïnteresseerd bent waarom het de ander zo raakt. We moeten op de een of andere manier het vermogen terugvinden om op een lichte, behapbare manier naar elkaar te luisteren. Dat is één van de voorwaarden om uit de huidige polarisatie te komen.’