Help, het tocht op school en de marter piest in de klas

Een lekkende opslagruimte naast een leslokaal op basisschool Esmoreit in Luttenberg, Overijssel. ‘Een energielabel gaat dit pand nooit krijgen.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vaak weet de juf of meester al meteen hoe laat het is. De indringende geur die opstijgt als de deur van het klaslokaal openzwaait, verraadt dat de vaste bezoeker die nacht weer eens langs is geweest. En piesende marters zijn niet de enige plaag waarmee basisschool Esmoreit in Luttenberg te kampen heeft.

Over de krakkemikkige schoolgebouwen die deze week in het nieuws zijn, hoef je ze in het Overijsselse kerkdorp niets te vertellen. De warmte die ’s winters wordt gestookt, vliegt door de kieren van het honderd jaar oude schoolgebouw net zo snel weer naar buiten. ‘We hebben structureel lekkage en optrekkend vocht’, vertelt Bart de Grunt van Mijnplein, de stichting die nog zeventien andere basisscholen in de regio Salland onder haar hoede heeft. ‘Er liggen zonnepanelen op het dak, maar een energielabel gaat dit pand nooit krijgen.’

Volgens De Grunt speelt het probleem van verouderde onderwijspanden op veel meer plekken. ‘58 procent van onze schoolgebouwen is technisch en financieel allang afgeschreven. De meeste zijn gebouwd rond 1920, de tijd van de nieuwe onderwijswet. Als een leerkracht van Esmoreit naar de rechter stapt vanwege de luchtbehandeling, ga ik nat. Waarom heeft zo’n leerkracht niet dezelfde rechten als iemand die op kantoor werkt?’

Vallend beton

In een brief aan demissionair minister Mariëlle Paul (VVD, Primair en Voortgezet Onderwijs ) vroegen drie partijen dinsdag nog maar eens aandacht voor de belabberde staat van Nederlandse schoolgebouwen. Dat afgelopen mei in een Rotterdamse school nog een stuk beton uit het plafond viel, ‘onderstreept de urgentie en noodzaak van de vernieuwing van de schoolgebouwen, en de potentieel dramatische, directe gevolgen van verder uitstel’, aldus de brief. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de twee sectororganisaties van het primair en voortgezet onderwijs (PO-Raad en VO-raad) hopen met hun brief in gesprek te komen met Paul, aan de vooravond van de nieuwe verkiezingen en de daaropvolgende formatie.

‘Natuurlijk is zo’n vallend stuk beton niet hoe het er op de gemiddelde school aan toegaat’, zegt de Helmondse wethouder Cathalijne Dortmans, die de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs voorzit. ‘Maar veel scholen zijn gebouwd in de jaren zestig of zeventig, toen de bouwkwaliteit anders was dan nu. Die scholen komen nu allemaal in aanmerking voor vernieuwing.’

Door inflatie is er niet langer 730 miljoen maar 1,2 miljard euro per jaar nodig om alle schoolgebouwen voor 2050 te renoveren en te vernieuwen, aldus de briefschrijvers. Zoveel geld kost het om alle 2,5 miljoen leerlingen les te kunnen geven in moderne, toekomstbestendige gebouwen met een gezond binnenklimaat. De mega-investering moet het ziekteverzuim terugdringen en het welzijn van onderwijsmedewerkers verbeteren.

De noodkreet is verre van nieuw. Acht jaar geleden stelden de PO-Raad en experts met kennis van onderwijshuisvesting al in deze krant vast dat leerlingen onnodig lang les krijgen in verouderde schoolgebouwen, omdat gemeenten en schoolbesturen steggelen over de huisvestingskosten. Doordat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, en scholen voor het onderhoud van de panden, ontstaat daartussen een grijs gebied. Met bijbehorend gesoebat over de vraag wie een ‘ingrijpende, levensduurverlengende renovatie van een schoolgebouw’ moet bekostigen.

Geen boter bij de vis

Gesteggel over wie er moet betalen is er nu nog steeds, zegt Mireille Uhlenbusch van adviesbureau Hevo, dat gemeenten en schoolbesturen adviseert over huisvesting. ‘Maar door alle onderzoeken die volgden, is het wel gelukt om de kwaliteit van onderwijsgebouwen op de agenda te krijgen. Alleen ontbreekt het aan de laatste stap: boter bij de vis.’

De ‘doordecentralisatie’ acht jaar geleden bepaalde dat scholen zelf verantwoordelijk werden voor het gehele onderhoud van de schoolgebouwen en alleen de bouw en de financiering daarvan bij de gemeente bleef. ‘Leuk dat we jullie oude meuk in ons mik geduwd krijgen, hebben we destijds tegen de gemeente Raalte gezegd’, aldus De Grunt. Om allerlei redenen is er volgens hem in acht jaar tijd nog niets gerenoveerd of vervangen op basisschool Esmoreit.

Een dure renovatie blijft voor zowel gemeenten als scholen een te grote brok om te slikken, merkt Uhlenbusch. ‘Scholen hebben het geld niet liggen en gemeenten hebben veel andere problemen die ze moeten oplossen, zoals in het sociaal domein. Dus je ziet vooral in de kleinere gemeenten met minder geld dat sommige scholen aan het verpauperen zijn. Daar tocht en schimmelt het en zijn de energierekeningen torenhoog vanwege enkel glas in de ramen. Het geld vliegt dan letterlijk door de kieren naar buiten.’

Gezamenlijk huishoudboekje

Het kabinet probeert gemeenten en schoolbesturen intussen van hun eigen verantwoordelijkheid te doordringen. Zo spande de in juli opgestapte onderwijsminister Dennis Wiersma zich in voor een verplicht energielabel voor alle scholen, wat nu slechts 8 procent van de schoolgebouwen heeft. Ook werkt het kabinet aan een wetsvoorstel dat integrale huisvestingsplannen (IHP’s), meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) en het overleg hierover tussen gemeenten en schoolbesturen verplicht stelt.

Steeds meer gemeenten en scholen kiezen ervoor om een gezamenlijk huishoudboekje te voeren, zodat knopen sneller doorgehakt kunnen worden. Speciaal opgetuigde organisaties nemen de huisvesting van alle scholen in een gemeente voor hun rekening, zodat niet iedereen zelf het wiel probeert uit te vinden. ‘Dingen gaan echt wel efficiënter dan voorheen’, zegt expert maatschappelijk vastgoed Chantal Broekhuis. ‘Alleen hebben we als Nederland te maken met een enorme bouwopgave. En daar is het klimaatvraagstuk nog eens bovenop gekomen.’