Hella Hueck, de nieuwe hoofdredacteur van EW: ongedurige laatbloeier in de journalistiek die graag wil ontregelen

Hella Hueck denkt dat er wel degelijk een markt is voor ‘onderbouwde opinie’. Beeld Lina Selg

Soms lijkt het leiden van een opinieblad op het trekken aan een dood paard. Maar die uitdaging vindt toekomstig hoofdredacteur Hella Hueck van weekblad EW des te interessanter. Ze hoeft geen opgemaakt bedje.

Hueck denkt dat er wel degelijk een markt is voor ‘onderbouwde opinie’ die zich onderscheidt van de ‘roeptoeterij’ van tv-persoonlijkheden als Johan Derksen. Ze wil die niet alleen ventileren op papier, maar ook digitaal zoals op podcasts, websites en de sociale media.

Hueck (51) volgt per 1 januari Arendo Joustra op als hoofdredacteur van EW – de afkorting van Elsevier Weekblad – waarvan de oplage is gedaald van 142 duizend in 2007 tot 44 duizend vorig jaar.

Iedereen was verrast door de keuze, ze leek haar draai te hebben gevonden als chef van de redactie ondernemingen bij Het Financieele Dagblad (FD). Vorig jaar zei ze nog in een interview met dagblad Tubantia dat ‘deze vaste baan haar nu erg beviel’. ‘Dagbladen zijn de basis van de nieuwsvoorziening.’

Maar Hueck is ongedurig. Ze is altijd op zoek naar iets nieuws. Als laatbloeier in de journalistiek wil ze elke kans pakken. Ze zal ook zeker niet tot haar pensioen bij EW blijven plakken zoals haar voorganger, die 24 jaar aan het roer stond.

‘Open blik naar de wereld’

Ze komt met de benoeming in een illuster rijtje terecht van naoorlogse hoofdredacteuren. Voor Joustra gaven journalistieke prominenten als G.B.J. Hilterman, Henk Lunshof, Ferry Hoogendijk, André Spoor en H.J. Schoo leiding aan het lijfblad van het hoogopgeleide deel van behoudend Nederland.

Roland Koopman, presentator van RTL Z, wist dat Hueck in de race was voor een plek in dit rijtje. ‘En ik ben nu benieuwd welke afslag ze gaat nemen. Ze is iemand met een open blik naar de wereld. Ik denk dat ze weg wil van de rechtse dominantie bij EW.’

Bij RTL was ze volgens Koopman een snelle leerling, bij wie ‘het journalistieke hart klopte’. ‘En ze pakte de kansen op die ze kreeg. Bij RTL Z verdiepte ze zich in de wereld van tech en innovatie, wat ook te maken heeft met het werk van haar man Arjen Noorbergen die als ondernemer in de ict actief is.’

Met hem heeft ze twee dochters van 17 en 14 jaar. Met haar volle werkweek stond ze niet vaak bij de poort om ze op te halen. In een column noemde ze zichzelf een ‘rommelmoeder’. ‘Ik heb vanochtend ontzettend op m’n kop gekregen van juf Els. Mijn oudste was zelf naar haar toegestapt. Of de juf niet tegen mij kon zeggen dat ik nou echt eens nieuwe gymschoenen voor haar moest kopen. Want mama vergat het steeds.’

Na een postacademische master journalistiek in Groningen kon Hella Hueck als stagiair aan de slag bij RTL. Beeld Lina Selg

Hueck komt zelf uit een ondernemersgezin. Ze werd geboren in Enschede, waar haar vader Maarten Hueck directielid van de Nederlandse Bontweverij was. Hoewel haar ouders waren gescheiden zei ze ‘een fijne jeugd’ te hebben gehad. ‘Ik pendelde op en neer tussen De Bolhaar, waar mijn moeder woonde, en Boekelo, waar mijn vader een mooi vrijstaand huis had.’

Hueck studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en behaalde een master internationaal recht aan de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika. In 2003 kreeg ze er spijt van niet in de journalistiek te zijn gestapt. Na een postacademische master journalistiek in Groningen kon ze als stagiair aan de slag bij RTL.

Perry Feenstra, de huidige hoofdredacteur van het FD, was twaalf jaar haar leidinggevende bij de zakenzender RTLZ. ‘Ze was er net toen ik kwam. Het grote voordeel is dat bij RTL nieuwkomers heel veel kansen krijgen en ook veel training kunnen volgen. Hella was iemand die bruiste van de energie. Daarnaast was ze een natuurtalent als presentator.’

‘Inhoud staat voorop’

Ze maakte een bliksemcarrière. Tijdens de kredietcrisis in 2008 mocht ze verslag doen vanuit het financiële district in New York. Ze vond dat journalisten in de traditionele media te vaak dezelfde vragen stellen. ‘Je kunt dan niet verwachten dat iemand met een origineel en geestig antwoord komt. Ik gooi het dan graag over een andere boeg: van welke vraag vind je het jammer dat die nooit eerder aan je is gesteld? Je moet altijd een beetje ontregelen – anders wordt het saai.’

Ze ging ook blogs schrijven voor Rethinkingmedia.nl en Sprout en werd medeoprichter van de Stichting Dutch Media Professionals. In 2013 koos ze ervoor freelance te gaan werken. Met WRR-econoom Robert Went maakte Hueck zeven longreads, zoals ‘Waarom is economie te belangrijk om aan economen over te laten?’ Went: ‘We zijn daarvoor naar Londen geweest. Superaardig en superslim, als ik haar moet karakteriseren. En de inhoud staat voorop.’

In 2018 koos ze bij het FD toch weer voor een vaste baan. In 2021 werd ze door Feenstra benoemd als chef van de redactie ondernemen. ‘Ik had wat twijfels of ze een goede manager zou kunnen zijn. Maar die werden meteen weggenomen. Hella is iemand die oprecht van haar mensen houdt. En dat combineert ze met een heel goede sociale antenne.’