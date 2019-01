Hell Angels strijden bij rechter voor lijfsbehoud

Een Hells Angel arriveert in 2016 bij een World Run in Warschau. Beeld AFP

Op 29 mei wordt duidelijk of de motorclub Hells ­Angels worden verboden. Dan doet de rechtbank van Utrecht uitspraak in de civielrechtelijke zaak die door het Openbaar ­Ministerie is aangespannen.

Het verbieden van de Angels, die zich in 1978 als eerste outlaw motorgang (OMG) in Nederland vestigden, is een lang gekoesterde wens van justitie. Medio jaren negentig druppelden al berichten binnen van leden die zich bezighielden met internationaal georganiseerde criminaliteit, waaronder drugshandel.

Toen honderden leden in 2000 de begrafenisstoet van crimineel (en Hells Angel-lid) Sam Klepper begeleidden, leidde dit tot irritatie bij politie en justitie. Zij zagen het als een publiekelijke verheerlijking van criminaliteit.

In 2004 gingen onder politici voor het eerst geluiden op voor een verbod op de Hells Angels. Dat jaar werden de lichamen van drie leden doorzeefd met kogels teruggevonden in een Limburgse beek. Een aantal maanden later werd Hells Angels-oprichter Willem van Boxtel (‘Big Willem’) eervol ontslagen nadat hij was opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op topcrimineel Willem Holleeder.

Een poging van justitie in 2006 om de Nederlandse afdelingen van de Hells Angels te verbieden strandde drie jaar later bij de Hoge Raad. Die oordeelde dat individuele leden zich weliswaar schuldig maakten aan ‘maatschappelijk ­ongewenst gedrag’, maar dat onvoldoende kon worden aangetoond dat de motorclub als vereniging crimineel was.

Justitie richt haar pijlen ditmaal op de buitenlandse corporatie Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse onderafdeling Hells Angels Motorcycle Club Holland. Die vormen volgens justitie een gevaar voor de openbare orde. Een dossier van honderden pagina’s, waarin de vermoedelijke criminele activiteiten van de club en zijn leden worden omschreven, moet hier bewijs voor leveren.

De civiele procedure, die in maart wordt behandeld, staat los van de strafzaak die vorig jaar werd gevoerd tegen drie leden van de Haarlemse afdeling. Zij werden in juli schuldig bevonden aan onder meer geweldpleging, afpersing, bedreiging en wapenbezit en kregen straffen van 5 tot 9 jaar opgelegd.

De rechtbank tornt liever niet aan het grondrecht van vereniging, maar eerdere civiele procedures ­tegen de Bandidos en Satudarah liepen uit op een overwinning voor justitie. Satudarah werd vorig jaar verboden, de Bandidos eind 2017 – het verbod hield in hoger beroep stand. Dit betekent dat leden van beide clubs op geen enkele manier actief meer mogen zijn. Ex-leden kunnen hun hesjes ook niet meer in het openbaar dragen en het oprichten van een nieuwe club onder dezelfde naam is niet mogelijk.