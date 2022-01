Helft van Groningse woningeigenaren in aardbevingsgebied grijpt naast gewraakte ‘subsidieloterij’

De subsidie is geen compensatie voor aardbevingsschade, maar een genoegdoening voor de onzekerheid over de vraag of hun huis moet worden versterkt. Beeld AP

Maandag even voor middernacht was de pot leeg, meldde het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, dat de regeling uitvoert. Op het moment van sluiten stonden er nog ruim 14 duizend aanvragers in de digitale wachtrij. ‘Wij gunnen echt iedere Groningen dit bedrag’, zei SNN-directeur Marjan Dol tegen RTV Noord. ‘Maar als het plafond is bereikt, dan schrijft de regeling voor dat we het loket moeten sluiten. We vinden het echt heel vervelend, maar wij bepalen niet de hoogte van het bedrag.’

Het budget werd in 2020 vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, na onderhandeling met Groningse regiobestuurders. De subsidie is geen compensatie voor aardbevingsschade, maar een genoegdoening voor de onzekerheid over de vraag of hun huis moet worden versterkt. In veel gevallen lijkt dat toch niet nodig. Het geld zou daarom besteed kunnen worden aan uitgesteld onderhoud.

Dat het budget ontoereikend was voor alle gegadigden was bekend. Maar de bestuurders hadden niet verwacht dat iedereen de subsidie (die geen eigen investering vergt) zou aanvragen. Nu werd het: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Grote verontwaardiging

Dat leidde maandag tot lange zowel digitale als fysieke wachtrijen en grote verontwaardiging. Op het hoogtepunt van de drukte, maandagmorgen om 9.00 uur, probeerden 50 duizend mensen in te loggen. In Winsum, Scheemda, Hoogezand en Siddeburen, waar mensen zich bij een fysiek loket konden melden, ontstonden lange rijen, soms wel van honderden veelal ouderen. ‘Om je te schamen’, opende Dagblad van het Noorden dinsdagochtend. Commissaris van de Koning in Groningen René Paas kreeg ‘buikpijn’ van de toestanden, hoewel ook hij aanvankelijk met de regeling instemde.

De Groningse ergernis was vorige week al gewekt. Toen meldde toenmalig minister Blok dat de Groningse gaskraan dit jaar lang niet zo ver dicht gaat als aanvankelijk besloten. Gemeenten in het bevingsgebied claimden de extra gasbaten die daaruit zullen voortvloeien al.

De nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66) beloofde maandag nog eens goed te kijken naar mogelijkheden om de gaswinning toch verder te beperken. ‘Kijken’ wil hij ook naar het ontoereikende subsidiebudget voor woningeigenaren. Maar, zei hij daarbij: ‘Het geld moet ook opgebracht worden.’ Dat er zoveel animo voor regeling is, noemde hij ‘een goed teken’; opnieuw tot ontsteltenis in Groningen.