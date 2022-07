Helft van de normale hoeveelheid regen in Italië, en ook in Nederland is 2022 relatief droog

De Po bij Ficarlo, in de Italiaanse regio Veneto. Er zijn beperkingen van kracht voor watergebruik nu Noord_Italië wordt geplaagd door ernstige droogte. Beeld AFP

Helft van de normale hoeveelheid regen in Italië, vooral in het noorden weinig neerslag

In Italië is in de eerste helft van dit jaar bijna twee keer zo weinig neerslag gevallen als normaal. Van 1991 tot en met 2020 viel 45 procent van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in de eerste zes maanden, dit jaar is maar 24 procent van dat gemiddelde neergedaald.

In het noorden van het land, waar de regering maandag in vijf regio’s de noodtoestand uitriep, is zelfs ruim twee keer zo weinig water naar beneden gekomen als normaal. Het probleem begon al met het uitblijven van regen in de winter, maar ook de lente en juni waren droog.

Volgens satellietbeelden van het European Drought Observatory is het neerslagtekort in grote delen van Italië dermate groot dat er te weinig vocht in de bodem zit, wat op sommige plekken leidt tot schade aan de vegetatie. Hetzelfde geldt voor veel andere landen rond de Middellandse Zee, waaronder Frankrijk en Slovenië. De Europese Commissie verwacht dat Zuid- en West-Europa het meest zullen verdrogen door klimaatverandering.

2022 kan een van de droogste jaren worden sinds begin van Nederlandse metingen

In Nederland is het momenteel niet zo extreem droog als in Italië, maar het neerslagtekort zit dicht in de buurt van dat in de droogste jaren sinds het KNMI dat in 1906 begon bij te houden. Op dinsdag bedroeg het tekort 20 millimeter minder dan in de 5 procent droogste jaren. Gezien de huidige weersverwachtingen is het half juli in gelijke mate droog.

Het Nederlandse voorjaar begon erg nat, maar begin mei en begin juni werd de recorddroogte van 1976 kortstondig geëvenaard. Door enige regenval en wat lagere temperaturen – waardoor er minder vocht verdampt – liep het neerslagtekort vervolgens terug. In de doorgaans warme, droge julimaand kan dit echter snel keren en dat is ook wat het KNMI verwacht voor komende weken.