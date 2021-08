Helft opgenomen coronapatiënten na een jaar nog niet de oude, blijkt uit Chinees onderzoek

Alleen al de ervaring van een ziekenhuisopname kan veel langdurige klachten teweegbrengen. Beeld Arie Kievit

Dat blijkt uit langlopend Chinees onderzoek onder 1.276 oud-ziekenhuispatiënten, die aan het begin van de epidemie ziek werden. Er is weinig reden om aan te nemen dat de situatie in westerse landen zoals Nederland heel anders zal zijn, schrijft artsenblad The Lancet in een begeleidend commentaar. ‘Meer onderzoek laat zien dat voor veel patiënten volledig herstel van covid-19 meer dan een jaar duurt.’

De meest gehoorde klachten na een jaar zijn pijn, depressiviteit, angst en algeheel ongemak, aldus de Chinezen. De ziekenhuispatiënten werden vergeleken met een ruwweg net zo oude groep mensen die geen corona had. Daarvan klaagt na een jaar nog één op de vier mensen over deze symptomen.

Spierzwakte

Andere veelgehoorde langdurige klachten zijn spierzwakte en vermoeidheid (20 procent), slaapproblemen (17 procent) en gewrichtspijn (12 procent). Ongeveer een op de tien meldt hartkloppingen, haaruitval en problemen met voortbewegen. En een op de acht was na een jaar nog altijd niet aan het werk.

Daarbij past overigens wel de kanttekening dat het gaat om de toch al zwaarder zieke ziekenhuispatiënten. Bekend is dat alleen al de ervaring van een ziekenhuisopname veel langdurige klachten teweeg kan brengen en dat mensen die op de intensive care hebben gelegen daarvan soms zeer lang moeten herstellen.

En het glas is ook halfvol, schrijven de Chinese onderzoekers in hun onderzoek. ‘De meeste ex-ziekenhuispatiënten beleefden binnen een jaar een goed en functioneel herstel en hadden hun oude werkzaamheden en leven weer hervat.’

Anderhalf procent langdurige klachten

Artsen en wetenschappers volgen de langdurige gevolgen van een corona-infectie met argusogen. Zo schat C-support, een organisatie die Nederlandse patiënten begeleidt, dat 1,5 procent van de patiënten langdurig last houdt van klachten als vermoeidheid, pijn, concentratiestoornis en algeheel ongemak.

De klachten komen het meest voor bij vrouwen, mensen in achterstandsbuurten en -groepen, en bij mensen die al een andere chronische aandoening hebben, blijkt uit het onderzoek. In Nederland zou het inmiddels gaan om ruim twintigduizend patiënten.

Dergelijke cijfers maken de nasleep ‘een gezondheidsuitdaging van de eerste orde’, signaleert The Lancet in een bezorgd commentaar. Zo schat men in het Verenigd Koninkrijk dat er onder meer 34 duizend kinderen van 16 jaar of jonger zijn die last hebben van de langdurige klachten.

‘Het effect hiervan op de maatschappij, zowel in termen van druk op de gezondheidszorg als in termen van economisch en productiviteitsverlies, is substantieel’, aldus het vakblad.