Helft coronapatiënten in Zwols ziekenhuis afkomstig uit Staphorst, geplande operaties zijn afgezegd

Het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Beeld ANP

‘De helft van de covid-patiënten in ons ziekenhuis komt uit Staphorst’, zegt woordvoerder Eveline Henneke van Isala, ‘en 90 procent van de opgenomen patiënten is ongevaccineerd.’ Henneke betreurt het uitstellen van de operaties: ‘Het heeft een enorme impact als iemand langer pijn moet lijden in afwachting van bijvoorbeeld een rugoperatie’.

In Staphorst is de vaccinatiegraad, op Urk na, het laagst van heel Nederland. Van de volwassen inwoners is 56 procent volledig gevaccineerd, het Nederlands gemiddelde is 83 procent. Staphorst, met minder dan 11 duizend inwoners, meldde de afgelopen week 368 coronabesmettingen. In Zwolle, waar ruim 10 keer zoveel mensen wonen, werden er 248 besmettingen gerapporteerd.

Tijdelijke testlocatie

De gemeente Staphorst neemt verschillende maatregelen om de besmettingsgolf de kop in te drukken. Ze roept inwoners op elkaar ‘letterlijk en figuurlijk’ de ruimte te geven. De GGD opent dinsdag een tijdelijke testlocatie om zo besmette inwoners sneller op te sporen. Om het vaccineren laagdrempeliger te maken, hebben Staphorster huisartsen een speciaal vaccinatiespreekuur waar inwoners zonder afspraak een prik kunnen halen. Een woordvoerder van de gemeente Staphorst laat weten dat behalve de lage vaccinatiegraad er ook veel inwoners besmet raken doordat de gezinnen in de gemeente groot zijn.

In het Zwolse ziekenhuis lagen dit weekend 25 coronapatiënten, van wie 5 op de intensive care. Daarnaast zijn er 3 patiënten van de verpleegafdeling naar een ander ziekenhuis verplaatst. Net als in de rest van Nederland is het aantal patiënten met covid-19 nog wel een stuk lager dan tijdens eerdere golven. Toch komt ook nu de andere zorg in de verdrukking.

Coronageboortegolf

Een groot verschil met vorig jaar is dat toen veel reguliere zorg op een lager pitje was gezet. Daar tegenover staat dat het nu op de kraamafdeling erg druk is door een coronageboortegolf. En het aantal patiënten bij de spoedeisende hulp is al enkele weken hoger dan normaal, zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare reden voor is.

Dagelijks worden in Zwolle 4 tot 5 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zij blijven gemiddeld twee weken in het ziekenhuis. ‘Alles bij elkaar opgeteld moesten we zaterdag met pijn in het hart besluiten om operaties uit te stellen’, zegt Henneke. Wat dit besluit extra wrang maakt: voor veel patiënten was dit niet het eerste uitstel. Op zaterdagen was het ziekenhuis juist begonnen met het inhalen van eerder verzette operaties. Of er nog meer reguliere zorg uitgesteld wordt, zal de komende dagen duidelijk worden.