‘Helft bevolking is al vertrokken uit Kyiv’

Een medewerker van een mortuarium tijdens het vervoer van lichamen naar een massagraf even buiten Marioepol. Beeld Evgeniy Maloletka / AP

Ook donderdag werd er in de omgeving van Kyiv hevig gevochten, vooral rond de snelweg naar Zjitomir, ten westen van de hoofdstad. Aan de andere kant van Kyiv, bij de stad Borovari, slaagden Oekraïense troepen erin een Russisch tankbataljon op de vlucht te jagen. Videobeelden lieten donderdag zien hoe een lange kolonne Russische tanks veelvuldig werd geraakt en hoe de tanks die nog konden rijden vervolgens haastig rechtsomkeert maakten.

Bombardementen en beschietingen gingen door, ondanks de aanzwellende roep tot een staakt-het-vuren. Ook de omsingelde havenstad Marioepol kwam donderdag weer onder vuur. Woensdag was in Marioepol een kraamkliniek en kinderziekenhuis gebombardeerd. Daarbij vielen volgens de Oekraïense autoriteiten 3 doden en 17 gewonden. Dit bombardement leidde tot woedende reacties in de hele wereld.

Onderhandelingen

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontkende donderdag elke Russische betrokkenheid bij dat bombardement en sprak van nepnieuws. Het incident was volgens hem in scène gezet. Lavrov ontkende trouwens ook dat Rusland überhaupt Oekraïne was binnengevallen. In de Russische versie van de gebeurtenissen is er geen sprake van een invasie of oorlog, maar van een speciale militaire actie.

De minister deed zijn uitspraken na onderhandelingen met zijn Oekraïense collega Dmytro Koeleba in het Turkse Antalya. Die onderhandelingen brachten beide partijen geen centimeter dichter bij elkaar. Volgens Koeleba eiste Rusland onder meer dat Oekraïne zich zou overgeven, en daarvan kon geen sprake zijn, aldus de Oekraïense minister.

Ook in Moskou werd donderdag overlegd. Westerse (oud-)leiders staan in de rij om met de Russische leider Vladimir Poetin te spreken. Ex-bondskanselier Gerhard Schröder, die geldt als een vriend van Poetin, was persoonlijk in Moskou. De huidige bondskanselier, Olaf Scholz, sprak via de telefoon met Poetin. Vrijdag spreekt ook de Finse president Sauli Niinisto hem en tussendoor belt Poetin regelmatig met de Franse president Emmanuel Macron (die hij de afgelopen maand al zeker elf keer aan de lijn had).

Online persdienst Politico citeerde een Franse diplomaat die verzuchtte dat er weliswaar veel met Poetin wordt gesproken, maar ‘dat daarbij weinig sprake is van dialoog’.