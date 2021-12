Helft Amsterdamse taxichauffeurs betrokken bij een strafzaak

Het rapport van Bureau Beke, dat dinsdag werd aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam, stelt vast dat er veel te veel taxi’s zijn in de hoofdstad. De onderzoekers adviseren dat aantal in te perken met het oog op de orde en veiligheid. Beeld ANP

‘Het is code rood voor de Amsterdamse taxibranche’, concludeert Bureau Beke, onderzoeksbureau op het gebeid van Veiligheidsvraagstukken en criminaliteit na een uitgebreid onderzoek. De branche is volgens hun kwetsbaar, vatbaar voor criminaliteit en interessant voor criminelen. Bureau Beke kreeg toegang tot data van de politie, de gemeente en het landelijke klachtenmeldpunt taxivervoer, voerde gesprekken met betrokkenen en reden mee als mystery guest.

Het rapport Taxi! Malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche signaleert tevens dat 42 procent van de chauffeurs die als zzp-er werken voorkomen in een opsporingsonderzoek van de politie. Als verdachte, betrokkene of getuige. Dat gaat dan om ernstige misdrijven als drugs, wapens, ondermijning en levensdelicten. Bureau Beke voerde het onderzoek uit in opdracht van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Amsterdam-Amstelland. Daarin werken politie, Belastingdienst, Justitie en gemeente samen om ondermijnende criminaliteit als drugshandel en witwassen tegen te gaan.

Op een gemiddelde dag rijden er 2.798 taxi’s door de hoofdstad, blijkt uit camera’s die nummerplaten scannen. Op de Amsterdamse taximarkt zijn 4.801 zzp-ers en 1050 taxibedrijven actief. Deels afkomstig van elders uit het land. ‘Nieuw is dat de markt onder andere door de komst van Uber overvol is waardoor het lastiger is om een boterham te verdienen en chauffeurs zich misschien eerder inlaten met malafide en criminele activiteiten.’

Ruim een derde (35 procent) van alle klachten over taxi’s (consumentenvervoer) in Nederland komt vanuit Amsterdam. Dat is deels logisch, stelt het rapport, omdat in de hoofdstad veel taxi’s rondrijden. De klachten gaan vooral over tarieven en (wan)gedrag van chauffeurs. Dat laatste komt buiten Amsterdam minder vaak voor. De Amsterdamse politie registreert dagelijks 20 incidenten waarbij een taxi een rol speelt.

Vieze auto's en drugs

De ervaringen als mystery guest waren volgens de onderzoekers geen reclame voor Amsterdam. ‘Veel auto’s waren vies, de chauffeurs namen het niet zo nauw met de regels en bleken bereid drugs te regelen.’ Ook werd er heel veel geklaagd door chauffeurs.

Ondermijnende criminaliteit, de reden van het onderzoek, komt volgens de onderzoekers relatief weinig voor. De taxiwereld verbindt in sommige gevallen de onder- en bovenwereld doordat criminele organisaties de taxi gebruiken voor het transport van drugs, geld en criminelen. Vooral Albanezen zouden de taxi gebruiken als dekmantel.

Het rapport, dat dinsdag werd aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam, stelt vast dat er veel te veel taxi’s zijn in de hoofdstad. De onderzoekers adviseren dat aantal in te perken met het oog op de orde en veiligheid. Dat kan volgens het Bureau door opnieuw een vergunningsstelstel in te voeren of door kentekens te gaan scannen aan de rand van de binnenstad.

Daarnaast dienen alle taxiondernemers te worden gescreend op malafide praktijken via de Wet Bibop en dienen zij een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. De politie en Belastingdienst moeten volgens de onderzoekers extra capaciteit krijgen om de Amsterdamse taxibranche te controleren. Tot slot oppert het rapport bewustwordingsgesprekken met chauffeurs over de manier waarop criminelen hen kunnen misbruiken en de herintroductie van het aloude ondernemersdiploma om de kwaliteit van de service te verbeteren.