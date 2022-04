Hele weekend kans op smog door paasvuren, RIVM raadt houtstook thuis af

Paasvuur in het Gelderse Meddo in 2019. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De paasvuren zijn een traditie in Oost- en Noord-Nederland. Maar de laatste jaren is er steeds meer discussie over, omdat bij het verbranden van zo veel snoeihout veel schadelijke stoffen vrijkomen. Nadat droogte in 2019 en lockdowns in de twee daaropvolgende jaren roet in het eten gooiden, mogen de vreugdevuren dit weekend voor het eerst in vier jaar weer aangestoken worden.

Door het rustige voorjaarsweer en de oostenwind drijft de rook van de paasvuren dit weekend de rest van het land in. Het RIVM voorspelt daarom dat de luchtkwaliteit ‘onvoldoende’ tot ‘slecht’ zal zijn. De precieze mate van overlast hangt volgens het RIVM af van windsnelheid, windrichting en de afstand tot de paasvuren.

In Nederland worden de paasvuren altijd pas op zondag en maandag aangestoken, maar in Duitsland gebeurt dat traditiegetrouw al op donderdag en vrijdag. De smog houdt daarom naar verwachting het hele paasweekend aan, tot en met maandag.

Stookalert

Vanwege de verwachte smog heeft het RIVM voor het hele land een stookalert afgekondigd. Het advies is om geen hout te stoken in kachels of open haarden, omdat dat zou leiden tot nog meer fijnstof en smog. Het RIVM erkent dat hiermee een ‘bijzondere situatie’ ontstaat, ‘waarbij aan de ene kant paasvuren worden aangestoken en aan de andere kant burgers wordt geadviseerd om geen haardvuren aan te steken’.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. Die kunnen allerlei nadelige effecten hebben, vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten, aldus het RIVM. Zij krijgen door het inademen van de vieze lucht meer en eerder klachten en kunnen zich dit weekend beter niet lichamelijk inspannen in de buitenlucht.

In 2018 begon het RIVM met het registreren van de emissies van vreugdevuren, omdat door schoner wegverkeer en industrie het aandeel van vreugdevuren in het totaal van de uitstoot groeit. 1 procent van de jaarlijkste fijnstofuitstoot, en 7 procent van de kankerverwekkende PAK’s komt voort uit de paasvuren.