Heineken-topman: ‘We zijn een hoge boom geworden. En we staan vol in de wind’

Dolf van den Brink, ceo van Heineken, spreekt de aandeelhoudersvergadering toe in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bierconcern Heineken heeft een ‘uitdagend’ halfjaar achter de rug, zegt bestuursvoorzitter Dolf van den Brink. Financieel was het lastig, met hogere kosten en een teruglopende afzet. De winstverwachting moest maandag, bij de presentatie van de halfjaarcijfers, dan ook worden bijgesteld. Bovendien blijft het Russische blok aan het been een steen des aanstoots, die het concern in Nederland veel goodwill en geld heeft gekost.

Hoe staat het bedrijf ervoor?

‘De winst is 8,8 procent gedaald. En we zijn het niet gewend dat we de winstverwachting moeten bijstellen. Omdat we onze inkoopprijzen twaalf maanden vooruit hedgen, hadden de hoge energie- en grondstoffenkosten pas dit jaar hun enorme explosieve impact. We probeerden de klap deels op te vangen met een prijsstijging, begin dit jaar al. Dat is niet voldoende gebleken. We zijn ook met een kostenbesparingsprogramma begonnen, dat in de eerste helft van het jaar 200 miljoen heeft opgeleverd. In de tweede helft van het jaar verwachten we nog eens 300 miljoen. In totaal willen we 2 miljard besparen, op een omzet van 35 miljard.’

Dat betekent dus ook de sluiting van een historische brouwerij als Brand?

‘Brand is inderdaad een van de zeven brouwerijen die we hebben gesloten. Het pils van Brand produceren we voortaan in Den Bosch en Zoeterwoude. Wel blijven we in Limburg speciaalbieren brouwen. Het levert logistiek veel op.’

Toch boeken jullie nog ruim 1,1 miljard euro winst. Jullie afnemers, zowel cafés als consumenten, klagen over de hoge prijzen. Is de pijn eerlijk verdeeld?

‘De winstgevendheid en marges in Europa staan ontzettend onder druk. De horeca-afzet is nog niet teruggekeerd op het niveau van 2019, van voor corona. De kosten zijn hoog, omdat door de oorlog in Oekraïne hier de energieprijzen zo zijn gestegen. Brouwen is een energie-intensief proces. Een situatie als deze hebben we in geen veertig, vijftig jaar gezien.’

Over de oorlog gesproken: hoe gaat het met de beloofde verkoop van jullie dochter in Rusland?

‘We hebben in april een koper gevonden. Nu wachten we op toestemming van de Russische autoriteiten. Die toestemming heb je altijd nodig, maar nu is het natuurlijk een zeer gepolitiseerd proces.’

Jullie zouden de dochter eigenlijk vorig jaar al verkopen.

‘Maar je kunt niet verkopen zonder koper. Gewoon de sleutel ergens inleveren? Dat is economisch en juridisch niet mogelijk. Zolang er geen koper was, moesten we proberen het bedrijf zo netjes mogelijk in de lucht te houden.’

Was het dan nodig om 61 nieuwe merken te lanceren?

‘Wij waren vorig jaar een van de eerste grote bedrijven die aankondigden te vertrekken. We hebben het merk Heineken meteen van de markt gehaald. En we hebben gezegd: we gaan aan die Russische activiteiten geen geld overhouden. Geen royalty’s, geen dividend. We hebben een hek om de dochteronderneming gezet. Maar dat betekende ook dat we er geen geld meer naar gingen overmaken. De dochter moest zichzelf bedruipen.

‘Dat was lastig: in zes van de laatste tien jaar maakte de Russische dochter verlies. Daarom hebben we het goed gevonden dat de lokale operatie nieuwe merken in de markt zou zetten. Het zijn vijftien SKU’s geworden [codes voor verschillende producten – red.], die de helft van het verlies van Heineken konden compenseren.’

Maar waarom niet gewoon laten doodbloeden?

‘Je kan een operatie alleen verkopen met een cash positief resultaat. We hebben altijd gezegd dat we risico’s zagen voor onze mensen daar, als we het bedrijf zouden verwaarlozen. Helaas is dat het geval bij een andere brouwer, die vorige week is genationaliseerd. Het enige wat wij kunnen doen is gefocust blijven op onze transactie, om die over de finishlijn te trekken. En we maken er geen winst op, we hebben weer 200 miljoen op onze Russische activiteiten afgeschreven. Daarmee is de waarde nu nul.’

Over de auteur

Michael Persson is economieverslaggever en commentator van de Volkskrant, met een focus op de oorlog in Oekraïne. Als Amerika-correspondent won hij journalistiekprijs de Tegel.

Toch blijft hangen dat jullie je belofte niet waren nagekomen.

‘We zijn ongelukkig met het beeld dat is geschapen, daar herkennen wij ons niet in. Terugkijkend hadden we voorzichtiger moeten zijn met onze aankondiging. We waren te optimistisch dat we de operatie nog voor het einde van het jaar konden verkopen. Daarmee hebben we ons kwetsbaarder gemaakt dan degenen die niets deden.’

Een grote multinational is kwetsbaar?

‘Heineken is een hoge boom geworden. We staan vol in de wind. Dat heeft niets met Heineken zelf te maken, dat komt door de toestand in de wereld. Er is meer fragmentatie, polarisatie, felheid, wantrouwen. Overigens kwam 99 procent van de ophef uit Nederland. Het enige wat we kunnen doen is alles goed uitleggen.’

Vandaar ook de enorme investering in nieuwe marketing?

‘Dat stond sowieso op het programma. Investeren in de toekomst is een van onze topprioriteiten.’