Heineken-topman had in Congo – als ‘Papa Plus’ – een leerschool voor de coronacrisis

Dolf van den Brink in 2010 met acteur Robert de Niro op het Tribeca Film Festival in New York. Van den Brink is dan baas van Heineken USA. Beeld Getty Images for Heineken

Vraag Dolf van den Brink hoe het is om direct na je benoeming met de coronacrisis geconfronteerd te worden en de topman van Heineken begint over zijn tijd in Congo. ‘Ik ben mijn carrière begonnen in Kinshasa en dat is een verdomd goede leerschool als het gaat om crisismanagement en volatiliteit’ (Leidsch Dagblad). En, in Elsevier: ‘Daar hebben we vier jaar gewoond als gezinnetje en zo veel gekkigheid meegemaakt, zo veel ups en downs, dat dat ons weerbaar heeft gemaakt.’

Dat komt van pas, want Dolf van den Brink (47) moet woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers uitleggen hoe – het mede van de gesloten horeca afhankelijke – Heineken de aanhoudende coronacrisis denkt aan te pakken. Negen maanden is hij de baas bij de bierreus – de Amsterdamse brouwer heeft een omzet van 28,5 miljard euro (in 2019), 85 duizend werknemers en is actief in 190 van de 196 landen die er zijn.

Spijkerbroek

Als iemand Heineken door deze crisis kan leiden, zeggen mensen die met hem gewerkt hebben, dan is het Dolf van den Brink. Kijk naar Congo (2005-2009). Daar, op zijn eerste buitenlandse post, hijst de dan 32-jarige Van den Brink zich in een pak en meet zich een bril aan, om ondanks zijn jeugdige voorkomen indruk te maken. Het werkt niet. Pas als hij gewoon weer in spijkerbroek zijn eigen gang gaat, komt het goed. De omzet bereikt records en Van den Brink krijgt de bijnaam ‘Papa Plus’, omdat hij steeds nieuwe, hogere doelen stelt. ‘Hij kan mensen meenemen’, zegt Menno Lammerts van Bueren, sinds Congo een goede vriend. ‘Je werkt niet voor hem, maar met hem, dat gevoel krijg je.’

Eenmaal met vlag en wimpel geslaagd voor de test in Afrika komt Van den Brink in beeld voor de top. ‘Misschien niet direct als ceo, maar wel ‘board material’’, zegt René Hooft Graafland, toenmalig financieel directeur van Heineken en ook actief geweest in Congo. ‘Dolf luistert en staat open voor advies, wat je niet van iedere topbestuurder kunt zeggen. Hij is communicatief sterk en heeft, belangrijk, geen groot ego. Dolf is gewoon een heel prettige vent.’ Oud-collega’s spreken louter in superlatieven – in NRC wordt hij een ‘wonderboy’ genoemd.

New York

De nieuwe Heineken-baas heeft een bijzondere achtergrond. Zijn grootvader en naamgenoot was topman van uitgever Elsevier, zijn vader en naamgenoot bestuurder van ABN Amro. De jonge Dolf gaat zo ver mogelijk weg studeren, in Groningen (bedrijfskunde en filosofie). En net zoals zijn vader niet bij Elsevier wil werken, gaat Dolf niet naar de bank. Hij kiest voor bier. Al begint zijn carrière in Bunnik, bij frisdrankdochter Vrumona. ‘Dat was wel balen. Dan begin je bij Heineken en je hebt opgeschept tegen al je vriendjes en dan moet je 7Up verkopen.’

Na Bunnik en Congo volgt de prestigieuze post van ‘President & CEO Heineken USA’ in New York. Heineken is wat weggezakt in de VS en Van den Brink weet het tij te keren, onder meer met slimme marketing. Het levert ‘de lange Nederlander’ in 2012 een plek op in de ‘40 under 40’ van zakenblad Forbes, waar ook Mark Zuckerberg van Facebook en Jack Dorsey van Twitter in staan.

Na New York verhuist ‘familieman’ Van den Brink (de zaterdag is heilig, zegt vriend Lammerts van Bueren) in 2015 met vrouw en twee dochters naar Mexico. Na Midden-Amerika volgt in 2018 weer een heel ander deel van de wereld: Singapore, als het hoofd van Heineken in Azië. Daarmee heeft Dolf van den Brink in alle belangrijke Heineken-markten gewerkt en is hij, hoewel relatief jong, klaar voor de hoogste post. Hij heeft ‘groen bloed’. Of, in de woorden van oud-directeur communicatie John Paul Schuirink: ‘Born in Amsterdam, raised by the world’ is een motto van de Heinekens. Al is het in zijn geval Laren.’ Volgens Schuirink is Van den Brink ‘een moderne leider’. ‘Slim, strategisch, charismatisch, sociaal en maatschappelijk betrokken.’

Van den Brink wordt op 11 februari benoemd als bestuursvoorzitter van Heineken. Begin vorig jaar vliegt hij in een vrijwel leeg vliegtuig naar Nederland. In Azië is corona dan al een groot probleem, hier nog niet. Dat verandert snel; op 16 maart kondigt premier Rutte de eerste lockdown af.

Reorganisatie

Vanwege de hard geraakte horeca levert de top van Heineken in het voorjaar 20 procent basissalaris en de beloning in aandelen in. Na zijn aantreden op 1 juni belooft Van den Brink dat er de rest van het jaar geen massaontslagen zullen vallen. Voor 2020 kan die toezegging worden waargemaakt, maar door de tweede golf is toch een reorganisatie aangekondigd. De personeelskosten moeten omlaag, wat vooral in Nederland tot ontslagen leidt. ‘Verschrikkelijk’, zegt Van den Brink daarover.

Hoe verder, nu een derde golf dreigt, terwijl Heineken vooral in West-Europa zwaar leunt op de horeca? ‘Je moet in zo’n crisis werkende weg kijken wat het beste is’, zegt oud-financieel directeur Hooft Graafland. ‘Al lopende baant men paden, zoals de Afrikanen zeggen. Dolf bruist in elk geval van de energie en is ongelooflijk optimistisch over het leven en de business.’

Oud-communicatiedirecteur Schuirink: ‘Toen Dolf de baas was in Mexico, heeft hij met succes tegen concurrent Corona gevochten. Onder zijn leiding zal Heineken de coronacrisis succesvol achter zich laten.’