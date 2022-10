Heineken profiteert van herstel biermarkt Azië en prijsverhoging, maar verkoopt minder bier dan verwacht

Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Vooral in Noord-Amerika en Europa viel de verkoop tegen. De vraag naar bier neemt hier af door de moeilijke economische omstandigheden, zoals de hoge energierekeningen voor huishoudens. Die trend kan de komende tijd doorzetten, verwachten ook andere brouwers. Het bedrijf heeft bovendien zelf last van de inflatie en stijgende grondstofprijzen. De brouwer blijft daarom wel ‘waakzaam’, zegt topman Dolf van den Brink.

De resultaten in het derde kwartaal vielen woensdagochtend dan ook niet goed op het Damrak, ondanks de zwarte cijfers. Heineken zakte daar met bijna 7 procent. Mede door die flinke daling van Heineken was de Amsterdamse AEX-index woensdag een negatieve uitschieter op de Europese beurzen.

Beleggers lijken zich vooral zorgen te maken over de tegenvallende verkoopcijfers van het concern. Analisten hadden een stijging van 12 procent van de verkoop verwacht, maar woensdag bleek er slechts een groei van 8,9 procent te zijn gerealiseerd.

Versoepeling Aziatische coronabeperkingen

De toegenomen verkoop is bovendien vooral toe te schrijven aan een opleving van de afzetmarkten in Azië en Oceanië. In veel landen daar golden de afgelopen jaren strenge coronabeperkingen die inmiddels zijn opgeheven.

Ook in de eerste twee kwartalen van dit jaar profiteerde Heineken al van de beëindiging van de lockdowns in verschillende landen. Het is de vraag of die groei de komende tijd doorzet. Mogelijk krijgen meer landen last van de hoge inflatie en ander economisch malheur waardoor consumenten minder aan drank willen uitgeven.

Toch ziet Heineken nog geen reden om de verwachting voor het hele jaar aan te passen. Afgelopen kwartaal werd namelijk nog in alle regio’s een kleine omzetgroei behaald. Maar de brouwer zegt wel degelijk rekening te houden met de veranderende omstandigheden op de markt. Topman Van den Brink ziet redenen om ‘voorzichtig te zijn over de macro-economische vooruitzichten, inclusief een afzwakking van de vraag van consumenten’. Concrete maatregelen oppert hij nog niet.

Prijsverhogingen

Gestegen kosten zal het bedrijf wel blijven doorberekenen in de prijs, maar op een ‘verantwoordelijke manier’, volgens Van den Brink. Uiteindelijk wil het bedrijf zo’n 1,7 miljard euro bruto besparen op productie. In hoeverre de prijs omhoog gaat en wat voor gevolgen dat heeft voor de consument of de horecasector, is nog onduidelijk.

In totaal verkocht Heineken in het derde kwartaal voor zo’n 9,4 miljard euro, een toename van 27,5 procent. Het gaat dan om producten als bier, cider en hard seltzers, licht-alcholisch bruiswater met een smaakje. Ondanks de economische omstandigheden zette ook de groei door van duurdere biermerken, zoals Heineken Silver en Tiger Beer uit Singapore.

De omzetstijging was deels het gevolg van prijsverhogingen die Heineken doorvoerde ter compensatie van de hogere kosten. Mede daardoor verdiende het bedrijf zo’n 11,1 procent meer per verkochte hectoliter. Al begin dit jaar kondigde Heineken aan de prijzen te verhogen vanwege inflatie. Deze zomer verhoogde het concern de inkoopprijs voor horeca en supermarkten met zo’n 5,8 procent.

De kwartaalcijfers van Heineken zijn belangrijk voor de hele sector omdat ze een indicatie geven van de huidige markt. De Deense brouwer Royal Unibrew gaf onlangs een winstwaarschuwing af, wat betekent dat het bedrijf vermoedt dat de winst lager uitvalt dan het in eerste instantie verwachtte. De brouwer verwacht onder meer dat het horecabezoek zal afnemen, waardoor de druk op de sector toeneemt.