Heineken gaat overstag: toch betrokkenheid bij Russische dochter die nieuwe merken lanceerde

Protestbord tegen bierbrouwer ‘Heiniken’ tijdens een demonstratie eind februari in Den Haag. Beeld ANP / Laurens van Putten

Dat blijkt uit een verklaring en een lange lijst vragen en antwoorden die het bedrijf op zijn website heeft gezet. Daarmee geeft Heineken eindelijk meer openheid van zaken, nadat Follow The Money twee weken geleden had onthuld dat de Russische dochter, met instemming en medewerking van het hoofdkantoor, vorig jaar 61 nieuwe merken heeft gelanceerd. Daaronder was ook een nieuw stout bier waarmee Heineken het gat in de markt wilde vullen dat door het vertrek van Guinness was ontstaan. Dat bier werd in Rusland door Heineken gebrouwen, maar die licentie werd door de eigenaar ingetrokken.

Over de auteur Michael Persson is verslaggever economie en commentator, met een focus op de oorlog in Oekraïne. Als Amerika-correspondent won hij in 2019 journalistiekprijs de Tegel.

Op de onthullingen kwam aanvankelijk geen reactie. Een dag later stelde Heineken dat de bewering dat het bedrijf haar belofte om Rusland te verlaten had gebroken ‘onjuist’ en ‘misleidend’ was. Op de gelanceerde nieuwe merken ging het niet in.

Die verklaring is inmiddels van de website gehaald. In een nieuwe verklaring zegt het bedrijf te ‘erkennen dat we eerder duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren’. Het noemt de vragen die daarover zijn gesteld ‘begrijpelijk’. En: ‘We realiseren ons dat dit niet duidelijk was en twijfel heeft gezaaid over onze belofte Rusland te verlaten. Daarvoor bieden we excuses aan.’

Belang werknemers

Waarvoor het bedrijf expliciet geen excuses aanbiedt, is voor de voortgezette activiteiten zelf. Bijna alle vragen die daarover kunnen worden gesteld beantwoordt een woordvoerder met ‘één leidend principe’: het belang van de 1.800 Russische werknemers.

Die zouden bij het direct stopzetten van de activiteiten werkloos zijn geraakt, zegt Heineken. ‘Daardoor zouden de werknemers hun bron van inkomsten kwijtraken.’

Dan hoefden er toch geen nieuwe merken te worden gelanceerd? Jawel, luidt de uitleg. Want Heineken wilde de dochter kunnen verkopen. Zonder nieuwe merken zou de dochter verlies leiden, en daardoor onverkoopbaar worden, aldus de verklaring, en dan zou Heineken er dus niet vanaf kunnen komen. Als de dochter vervolgens failliet zou gaan, zou dat ook weer leiden tot werkloze medewerkers.

Sterker nog: als dat faillissement door de Russische overheid als opzettelijk zou worden aangemerkt, zouden de managers strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, stelt Heineken.

Gescheiden werelden

Het bedrijf stelde meteen na de Russische inval in Oekraïne al dat het zijn werknemers en de Russische regering als twee gescheiden werelden beschouwt. ‘Onze lokale werknemers zijn al twintig jaar gewaardeerde leden van het Heineken-concern. Het ondersteunen van onze werknemers en hun families is het sleutelprincipe op ons pad vooruit.’

Op de stelling dat ook gewone Russen vaak de oorlog steunen, en pas misschien van gedachten veranderen als ook zij consequenties van de oorlog ervaren, gaat de woordvoerder niet in. Zorg voor de werknemers komt nog steeds op de eerste plaats.

Of de werknemers daadwerkelijk werkloos zouden raken bij een faillissement of nationalisatie, is overigens de vraag. Het is goed mogelijk dat ook een opvolger na een eventuele doorstart van hun diensten gebruik zou blijven maken. Maar Heineken denkt niet ‘dat de Russische staat of mensen daaromheen de belangen van onze mensen goed zouden behartigen’. Ook voelt het bedrijf zich ‘ongemakkelijk’ bij het idee dat de Russische staat zou profiteren van de nationalisatie. ‘Daarom hebben we besloten alles te doen om nationalisatie te voorkomen, terwijl we toch zo snel mogelijk willen vertrekken.’

Paradox

Zo is het bedrijf dus in een merkwaardige paradox beland: het gaat door om te kunnen stoppen. Heineken geeft geen commentaar op het feit dat andere bedrijven andere keuzes hebben gemaakt.

Het bedrijf blijft benadrukken dat het geen inkomsten meer haalt uit de Russische dochter: er stromen geen dividenden of royalty’s meer naar Amsterdam. Het schat dat het bij een verkoop van de dochter 300 miljoen euro verlies zal leiden, 100 miljoen minder dan vorig jaar werd geschat.

Dat het in de markt zetten van nieuwe merken tot een hogere verkoopwaarde van de dochter leidt en daarmee uiteindelijk ook tot meer inkomsten voor het hoofdkantoor, wordt door Heineken ontkend. ‘We zullen niet profiteren van de verkoop van de dochter’, zegt de woordvoerder. Dat minder verlies ook een soort profijt is wuift hij weg. ‘Het gaat echt alleen om de continuïteit. Daar hadden we de nieuwe merken voor nodig.’