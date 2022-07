Heetste dag ooit gemeten in Verenigd Koninkrijk, rook boven Bordeaux door branden

Badgasten kijken uit op een immense rookpluim, afkomstig van een bosbrand bij La Teste, in de Gironde (Zuidwest-Frankrijk). Beeld AFP

Terwijl de hittegolf naar het noorden trok, daalde de temperatuur in Spanje en Portugal dinsdag naar gewone zomertemperaturen. In het noorden van Spanje werd het maandag nog 43 graden. Brandweerlieden in beide landen, evenals in Frankrijk en Griekenland, probeerden uit alle macht tientallen bosbranden te blussen.

De heetste dag ooit gemeten in het Verenigd Koninkrijk was een feit toen de thermometer op luchthaven Heathrow 40 graden aangaf. ‘De temperatuur stijgt nog altijd op veel plaatsen’, waarschuwde het Britse KNMI daarna. ‘Dus blijf rekening houden met het weer.’ Het oude hitterecord werd in 2019 gevestigd, toen het 38,7 graden werd.

In een flink deel van Engeland werd, ook voor het eerst, gewaarschuwd voor ‘extreme hitte’. Het openbaar vervoer ondervond veel hinder, met onder andere treinen die niet reden. Ook werden vluchten geannuleerd. ‘Er is sprake van een aanzienlijke verstoring van het reisverkeer’, zei Transport-minister Grant Shapps. ‘De infrastructuur, waarvan een groot deel stamt uit de Victoriaanse tijd, is gewoon niet gebouwd om dit soort temperaturen te weerstaan.’

Evacuaties

Duizenden brandweerlieden in diverse Zuid-Europese landen probeerden, met wisselend succes, talloze bosbranden onder controle te krijgen. In Spanje woedden ruim dertig branden, onder andere in de provincie Zamora. Hier moesten tot nu toe duizenden bewoners van 32 dorpen worden geëvacueerd.

In het buurland Portugal probeerden ruim duizend brandweerlieden vijf grote bosbranden te bestrijden. Zo’n vijftig gemeenten in vooral het noorden en het midden van het land waren dinsdag nog in de gevarenzone.

Hoewel brandweerlieden in Griekenland maandag meer dan zeventig bosbranden onder controle wisten te krijgen, was het gevaar niet geweken. De autoriteiten waarschuwden voor het gevaar van nieuwe branden dinsdag, verspreid over het hele land. Ook in Frankrijk werd strijd geleverd om diverse bosbranden onder controle te krijgen.

Rook boven Bordeaux

In de zuidwestelijke regio Gironde heeft de brandweer grote moeite om twee grote branden te bestrijden die al sinds vorige week woeden. Hier zijn zo’n tweeduizend brandweerlieden ingezet. Een kleine twintigduizend hectare is in het populaire toeristengebied vernietigd door het vuur. Het zijn de ernstigste branden daar in meer dan dertig jaar. De vuurzee teistert het platteland buiten de stad Bordeaux.

Tot nu toe moesten 34 duizend bewoners hun huizen verlaten. Omdat de wind van richting veranderde, hing dinsdag boven Bordeaux veel rook. ‘Het is een monster’, zei regionaal president Jean-Luc Gleyze over de branden. ‘Het is als een octopus. Het groeit en groeit, voor en achter, door de hitte, de wind, het tekort aan water. Het is een monster dat moeilijk bestreden kan worden.’

Ook in Duitsland werd rekening gehouden met een temperatuur tot 40 graden, maar het is nog onduidelijk of het hitterecord van 41,2 graden uit 2019 gebroken wordt. In het overgrote deel van de deelstaten, tien van de zestien, is het hoogste alarmniveau voor bosbranden van kracht.