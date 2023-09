Heet India binnenkort Bharat? G20 lijkt springplank voor naamsverandering

Het vernieuwde congres­centrum in New Delhi, waar de G20 wordt gehouden. Bij de entree de veelzeggende nieuwe naam ‘Bharat Mandapam’. Beeld ANP

In het dagelijks leven worden de twee benamingen door elkaar gebruikt, maar in de internationale communicatie is India altijd de norm geweest. Dat de regering juist op dit moment de naam Bharat noemt, voedt speculaties over een aanstaande officiële naamsverandering.

Ministers van Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP) juichen het gebruik van Bharat toe. Volgens hen kleeft aan India de nasmaak van het Britse kolonialisme en past de voorkeur voor Bharat bij het streven van de regering om sporen van dat verleden uit te wissen. Een minister sprak van een grote stap op weg naar het einde van de ‘koloniale mentaliteit’.

Maar de politieke oppositie ziet vooral een uiting van de hindoe-nationalistische agenda van Modi, die ten koste gaat van de religieuze en etnische minderheden. Internationale organisaties en ngo’s wijzen er al jaren op dat de Indiase regering religieuze en etnische minderheden onderdrukt, met name moslims.

Gelijkwaardige namen

Onzin, zeggen ministers en regeringswoordvoerders en verwijzen daarbij naar de grondwet waarin de twee namen als gelijkwaardige synoniemen worden opgevoerd: ‘India, oftewel Bharat, zal een unie van staten zijn.’

Bharat is het officiële woord voor India in het Hindi en stamt uit het Sanskriet. Dat geldt ook voor de oorsprong van het woord India, alleen is die naam via het Oudgrieks en Latijn terug in India gekomen en geldt die daardoor als een meer westers.

De timing voor de internationale introductie van ‘Bharat’ is wel opmerkelijk, omdat de drijvende kracht achter het gebruik ervan de invloedrijke hindoe-nationalistische organisatie Rastriya Swayamsevak Sangh (RSS) is, een rechtse, ultra-religieuze beweging met een paramilitaire tak. De leider van de RSS deed eerder deze zomer een oproep om de naam India vaarwel te zeggen.

Een andere reden voor de plotselinge haast van de regering met de introductie van Bharat, is de nieuwe naam van de verenigde oppositie tegen de regerende BJP in het nationale parlement: I.N.D.I.A., een acroniem voor Indian National Developmental Inclusive Alliance.

Premier Modi heeft niet gereageerd op de speculaties over een officiële naamsverandering. Maar volgens verschillende Indiase kranten komt de regering bij de volgende bijeenkomst van het nationale parlement, op 18 september, met een voorstel om de naam Bharat officieel in te voeren.