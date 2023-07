Heet, heter, heetst: wat de verzengende hitte in Zuid-Europa in de toekomst voor onze vakantie betekent

Door de klimaatverandering worden de mediterrane zomers steeds onaangenamer, maar de mens is een gewoontedier. ‘We hebben in ons hoofd dat vakantie inhoudt dat je met een vliegtuig naar een warm land toe gaat.’ Het is de vraag of dat in de toekomst is vol te houden.

Het was een cynische constatering. Ondanks dramatische berichten over bosbranden, hitterecords en noodweer in Zuid-Europa – met tientallen doden en gewonden tot gevolg – zagen reisorganisaties afgelopen tijd nauwelijks omboekingen of annuleringen van vakanties rond de Middellandse Zee.

Verzengende hitte of niet, ook de Volkskrant trok de conclusie: Nederlanders trekken deze zomer in groten getale naar het zuiden. Of, zoals een woordvoerder van TUI het bracht: ‘Mensen zijn reislustig en willen gewoon het liefst naar de zon.’

Maar blijft dat zo? Is een vakantie in Spanje, Italië of Griekenland over vijf of tien jaar nog de norm, nu de zomers daar steeds heter worden?

Over de auteur Kaya Bouma schrijft voor de Volkskrant over psyche, brein en gedrag. Ook schrijft ze over de geestelijke gezondheidszorg.

Eerst nog even over die hitte. Want hoe exceptioneel is de situatie van de afgelopen tijd in Zuid-Europa? Steeds minder, luidde het antwoord van een groep wetenschappers eerder deze week. Was een hittegolf zoals deze in 1850 nog vrijwel onmogelijk, nu vindt zoiets elke tien jaar plaats.

Deze hittegolf had niet kunnen plaatsvinden zonder klimaatverandering, concludeerden de wetenschappers. En als we geen maatregelen nemen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, komen dit soort periodes van extreme hitte in de toekomst eens in de twee tot vijf jaar voor.

Vakantieplannen aanpassen

Dan een nuancering. Eenmaal geboekt annuleren Nederlanders hun vakantie naar Zuid-Europa vooralsnog niet, nee. Maar er zíjn al wel vakantiegangers die dit jaar al bewust een koeler reisdoel gekozen hebben.

Dat valt op te maken uit een enquête die de ANWB bijna een maand geleden hield onder een (representatieve) groep van duizend Nederlanders. Voor het eerst stelde de verkeer- en toerismeorganisatie dit jaar daarbij de vraag of de hoge temperaturen in Zuid-Europa aanleiding waren voor vakantiegangers om hun plannen aan te passen. En inderdaad: 10 procent antwoordde dat dit het geval was.

Waar zij dan wel heen gaan? ‘Veel van deze mensen lieten weten dat ze in Nederland blijven of naar Duitsland gaan’, zegt ANWB-woordvoerder Sanne Over. ‘Maar ook Oostenrijk, Luxemburg, Denemarken en Engeland kwamen voorbij.’

Iets vergelijkbaars signaleerde de European Travel Commission (ETC), de koepel van Europese toerismebureaus, onlangs in een enquête die werd gehouden onder een kleine vijfduizend Europeanen.

Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland en Kroatië zijn volgens dat onderzoek nog altijd de populairste reisbestemmingen onder Europeanen. Toch is het aantal mensen dat van plan is deze zomer naar Zuid-Europa te gaan met 10 procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Bestemmingen als Ierland, Denemarken, Tsjechië en Bulgarije groeien ondertussen in populariteit, volgens de ETC. Mogelijk speelt de hitte daarbij een rol.

Ingesleten gedragspatroon

Het zijn interessante cijfers, maar hoe het echt zit weten we pas volgend jaar, zegt Jan van der Borg, hoogleraar toerisme in Leuven en Venetië. ‘Dan komen de cijfers binnen over wat toeristen daadwerkelijk gedaan hebben.’

De afgelopen jaren waren door de coronacrisis afwijkend. Tijdens de pandemie waren grenzen deels gesloten en bleven vakantiegangers vaker in eigen land. Van der Borg: ‘Mijn indruk is dat we, nu alles weer normaal is, nog heel erg hetzelfde op vakantie gaan als in 2019.’

De mens is een gewoontedier, zegt de in duurzaam toerisme gespecialiseerde Machiel Lamers van de Wageningen Universiteit. ‘Vakanties zijn een geroutineerde vorm van gedrag. We hebben in ons hoofd dat vakantie inhoudt dat je met een vliegtuig naar een warm land toe gaat.’

Zo’n ingesleten gedragspatroon is moeilijk te veranderen. ‘Juist omdat het vaste gedragingen zijn waar we niet heel bewust over nadenken’, aldus Lamers. ‘Het heeft veel tijd nodig voordat we gaan inzien dat andere keuzen misschien verstandiger zijn. We vinden het moeilijk te bevatten dat we met ons individuele gedrag – op vakantie gaan met het vliegtuig – een bijdrage leveren aan een groot probleem: klimaatverandering.’

Ons reisgedrag zal dus niet op stel en sprong veranderen, zegt hij, ook omdat vakantie gerelateerd is aan status. ‘Het is onderdeel van wat we in de sociologie ons cultureel kapitaal noemen. Een vakantie is iets waarmee we onszelf kunnen onderscheiden van andere mensen.’

De fietsvakantie in eigen land die hij zelf op de planning heeft staan, zal in de ogen van velen nog altijd minder status geven dan een vliegreis naar Zuid-Europa, vermoedt Lamers.

Grenzen aan het aangename

En tóch, zegt zijn collega Bas Amelung, die onderzoek doet naar klimaatverandering en toerisme aan de Universiteit Wageningen, zou het ook zomaar eens heel snel kunnen gaan.

Dat de mediterrane zomers steeds onaangenamer zouden worden, stond voor hem (en veel collega’s) twintig jaar geleden al vast. Hij onderzocht wat klimaatverandering betekent voor de weersomstandigheden op vakantiebestemmingen. Daarvoor combineerde hij klimaatprojecties met cijfers over wat toeristen aangename vakantietemperaturen vinden.

Amelung: ‘Dat verschilt natuurlijk per persoon en per soort vakantie. In een stad vinden mensen lagere temperaturen comfortabeler dan op het strand, waar de meeste mensen temperaturen van eind 20, begin 30 graden aangenaam vinden.’ De 40 graden die de afgelopen tijd werden aangetikt op veel zuidelijke stranden liggen daar ver boven.

In zuidelijke steden is het contrast tussen wat mensen prettig vinden (zo’n 23 tot 25 graden) en de realiteit al helemaal groot. In het Siciliaanse Catania werd maandag een temperatuur van 47,5 graden gemeten.

Het ideale strandweer treffen toeristen steeds vaker in het voor- en naseizoen in Zuid-Europa, blijkt telkens weer uit vergelijkbare onderzoeken die Amelung doet, níét in de hoogzomer.

Vakantiepatronen

Wat dat precies voor ons vakantiegedrag zal betekenen, is koffiedik kijken, zegt de Wageningse onderzoeker. Menselijk gedrag is moeilijker te voorspellen dan het klimaat. Dat onze vakanties er in de toekomst anders uitzien, staat wat hem betreft vast. ‘Eén scenario is dat mensen zich héél geleidelijk aanpassen.’

Dat is ook wat hoogleraar Van der Borg denkt: stukje bij beetje zullen we onze zomervakanties steeds noordelijker gaan vieren, pas over tien of twintig jaar zien onze vakantiepatronen er fundamenteel anders uit.

In het voor- en najaar gaan we dan waarschijnlijk nog wel naar Zuid-Europa, want dan is het daar aangenaam. ‘Schoolvakantie draaien nu nog om de zomer’, zegt de hoogleraar vanaf zijn vakantieadres in Kroatië. ‘Dat moet veranderen naar langere vakanties in het voor- en najaar.’

Als we in de winter willen blijven skiën, moeten we steeds hoger gelegen skigebieden opzoeken. Van der Borg: ‘Of naar Scandinavië. Daar wordt het drukker in de zomer en in de winter, verwacht ik.’

Er is ook nog een ander scenario mogelijk, zegt Amelung. ‘Ik kan me voorstellen dat het snel kan gaan als we een aantal zomers zoals deze meemaken, met bosbranden en hittegolven. Dat toch steeds meer mensen dan gaan denken: dit wil ik niet meer.’

Toegankelijke pakketreizen

Maar dat is buiten de grote aanbieders van pakketvakanties gerekend, die een aanzienlijk deel van de vakantiemarkt in handen hebben. Touroperators als TUI en Corendon hebben de afgelopen decennia iets heel knaps gedaan, zegt Harald Buijtendijk, onderzoeker duurzaam toerisme aan de Breda University of Applied Sciences – zelf momenteel met de auto op weg naar Litouwen voor vakantie. ‘Ze hebben een ontzettend succesvol vakantieproduct gecreëerd voor een grote groep mensen.’

Budgetvliegvakanties naar zonnige bestemmingen zijn dankzij dit soort organisaties toegankelijk geworden voor een breed publiek. In 2019 (recentere cijfers zijn vertekend door de pandemie) was bijna een kwart van alle vakanties die Nederlanders naar het buitenland boekten een pakketreis. ‘Vliegen naar zon, zee, strand is voor veel mensen synoniem geworden aan vakantie vieren.’

Zie voor die grote groep vakantievierders maar eens een duurzaam alternatief te verzinnen dat net zo aantrekkelijk is, zegt Buijtendijk. Een vakantiehuisje in Nederland is tijdens de schoolvakanties bijvoorbeeld flink duurder.

Twee grote touroperators, TUI en Corendon, hebben bovendien eigen vliegtuigen waarmee ze toeristen naar hun eigen hotels in Zuid-Europa vliegen. ‘Die willen de komende jaren nog zo veel mogelijk rendement uit die investering halen.’ Neemt niet weg dat touroperators al kleine stapjes zetten. Sunweb kondigde vorig jaar al aan meer treinvakanties te gaan aanbieden. ‘TUI probeert dat ook.’

Onvermijdelijke toekomst

Uiteindelijk, zegt ook Buijtendijk, is het onvermijdelijk dat vakanties er in de toekomst anders uitzien. ‘Je zult zien dat de wal het schip gaat keren. Nu heeft iedereen die beelden van een brandend Rhodos op z’n netvlies. Er zullen ook steeds meer mensen zijn die, los van de bosbranden, zich gaan afvragen: wil ik nog wel op vakantie naar die hitte?’

Bovendien, zegt hij, ‘wordt vliegen de komende jaren, linksom of rechtsom, duurder als gevolg van klimaatbeleid’.

Ook Amelung constateert dat de gevolgen van klimaatverandering steeds voelbaarder worden. ‘Er lijkt nu bijna dagelijks slecht nieuws te zijn over het klimaat.’ Dat zorgt voor meer bewustzijn, zegt de onderzoeker. ‘Er zullen steeds meer mensen zijn die ook niet meer willen vliegen voor hun vakantie.’

Zelf is hij momenteel ook op vakantie. Om de hitte te mijden naar Noord-Spanje. ‘Met het vliegtuig. Misschien is dat wel voor het laatst, want eigenlijk kan het niet meer.’

Peggy Krauth (52)

Verruilde Frankrijk dit jaar voor Ierland

Peggy Krauth op de boot naar Ierland.

‘Ik heb nooit echt de hitte opgezocht, ik houd er gewoon niet van. We gingen wel vaak op vakantie naar Frankrijk, Italië, Oostenrijk. Maar nu zijn we met de boot naar Ierland. Vorig jaar was het in Frankrijk namelijk echt niet leuk meer. Het was zo heet. Bloedheet. Te heet. Het jaar ervoor zijn we dan weer weg geregend. Dus het is heel wisselend. Het hete weer in het zuiden is heus niet de enige reden dat we niet meer gaan, Ierland is ook gewoon een mooi land natuurlijk. En de keus was nu makkelijker omdat we in Nederland ook mooie dagen hebben gehad. Maar toen we vorig jaar in Frankrijk bij het zwembad lagen, met daarlangs verdorde bomen waaronder je niet kon schuilen voor de zon en met maar een paar goede bomen die al waren ingepikt, dacht ik: dit is te veel. Die hitte zoeken we echt niet meer op.’ (Julia van Alem)

Eric van Driel (69)

Verkoopt zijn zeilboot in Griekenland

Eric van Driel op zijn boot.

‘Wij hebben de boot te koop gezet. Tijdens het zeilen is het qua hitte wel te doen, maar het is onbestendig weer. Het is extreem heet en er zijn plotseling enorme stormen. Je kunt er niet meer op rekenen als je gaat varen. Vorig jaar naderden we die enorme storm op Kreta en dachten we: dit gaan we gewoon niet meer doen. Het was echt doodeng. Ik hoor het ook van anderen: een gezin had een boot gehuurd voor de vakantie, maar heeft uiteindelijk een week in een hotel gezeten. Corfu is nu ook in de fik gevlogen en dat is het natste eiland in de Ionische Zee. De ligplaats van onze boot is Meganisi en voor de eilandbewoners hier is het ook heel triest: zij leven van het toerisme en het is nu heel rustig.’ (JvA)

Yander Braunschweiger (32)

Ging eerder terug naar huis vanuit Frankrijk

‘Ik was tijdens de Tour de France met een vriend naar het huisje van zijn moeder in Frankrijk, dat dicht bij de finish van een van de etappen ligt. Op de dag dat we gingen kijken was het 42 graden. Wij kunnen allebei al slecht tegen hitte, maar dit was wel echt extreem. Eindstand: we zijn de Tour binnen gaan volgen, in een kroeg, naast de finish. Twee minuten voor het einde zijn we wel weer even naar buiten gegaan, hoor. Maar eigenlijk hebben we de hele Tour gemist, terwijl dat de reden was van deze vakantie. We zouden nog het hele weekend blijven, maar we zagen de weersvoorspelling – 37 graden – en besloten toen naar huis te gaan. We houden van een actieve vakantie: wandelen en stadjes bezoeken. Maar met deze temperatuur zou het een paar dagen hangen worden in de schaduw bij een meertje, daar hebben wij geen zin in.’ (JvA)

Thomas Verheijke (28) en Dax Houtkamp (27)

Keerden rechtsomkeert tijdens de fietsvakantie

Thomas Verheijke op fietsvakantie.

Verheijke: ‘We vertrokken vanaf München op de fiets, met als doel Istanbul. Maar toen we in Kroatië waren, bij Split, was het zo heet – rond de 40 graden – dat ons lichaam aangaf: nee, dit kan niet.’ Houtkamp: ‘Ik was echt ziek. Oververhit, koorts, overgeven. We hebben nog geprobeerd om door te gaan door heel vroeg te vertrekken – 5 uur ’s ochtends – maar het was niet te doen. We moesten constant stoppen om bij te komen van de hitte.’ Verheijke: ‘We hebben rechtsomkeert gemaakt en besloten de bus te pakken naar Wenen om vanaf daar naar Berlijn te fietsen.’ Houtkamp: ‘Vorig jaar waren er natuurlijk ook zulke hittegolven, maar we hoopten toch dat het dit jaar zou meevallen. Je moet nu echt een mindshift maken en beseffen: in het zuiden is het structureel te heet, we gaan niet meer in juli en augustus op de fiets naar een gebied waar het zo warm is.’ (JvA)