Heerma neemt CDA-fractie weer over van Hoekstra

Heerma tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de Troonrede op Prinsjesdag. Beeld ANP

Dat heeft de fractie al eerder in het kerstreces besloten, bevestigde de partij dinsdag na een bericht van EenVandaag. De officiële overdracht van de voorzittershamer volgt volgende week.

Heerma nam in 2019 het fractievoorzitterschap al over toen partijleider Sybrand Buma burgemeester werd in Leeuwarden. Hij maakte vanaf dag één duidelijk dat hij geen enkele ambitie koesterde om ook lijsttrekker te worden. Hij mengde zich in 2020 dan ook niet in de strijd tussen Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt.

Belangrijk was Heerma intussen wel. Zowel in 2017 als in 2021 voerde hij als secondant de formatie-onderhandelingen namens het CDA. De oud-judoka was eerder de persvoorlichter van het CDA en sinds 2012 Tweede Kamerlid. Hij is de zoon van wijlen Enneüs Heerma, die het CDA van 1994 tot 1997 leidde.