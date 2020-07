Heer Bommel leeft, en hij woont (binnenkort) in een themapark in Groenlo

Bezoekers bewonderen Rommeldam, aan de rand van Oisterwijk, circa 1955. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Fotograaf onbekend

Dat heer Olivier B. Bommel nog leeft, 34 jaar nadat zijn laatste strip verscheen op de achterpagina van NRC Handelsblad, is algemeen bekend. ‘Maar er moet wel wat stof van deze stripfiguur worden afgeblazen’, zegt Edwin Bomers, uitbater van het Groenlose recreatiepark Marveld. Hijzelf voegt de daad bij het woord: als er geen beren op zijn weg verschijnen, zal hij binnen enkele jaren dagrecreanten kunnen ontvangen in ‘Bommelwereld’: een themapark met verwijzingen naar het rijke oeuvre van Marten Toonder, de schepper van heer Bommel en diens jonge vriend Tom Poes.

‘We zitten nu in de planologiefase’, zegt Bomers. Afgelopen weekeinde werden dan ook de eerste artist’s impressions van Bommelwereld geopenbaard: een 10 duizend vierkante meter grote evenementenhal, pal aan de provinciale weg N18, met slot Bommelstein als entreegebouw. ‘Bezoekers zullen er hoogst persoonlijk door de bediende Joost worden begroet’, belooft Bomers.

Met zijn nieuwe attractie hoopt Bomers te voorzien in de behoefte van dagrecreanten aan zinnig vermaak. ‘Via heer Bommel zijn ontzettend veel relevante thema’s aan te snijden: van de bankencrisis tot de vluchtelingenproblematiek. Alles komt in de Bommelstrips wel aan de orde.’ Maar voor heer Bommel spreekt, wat Bomers betreft, vooral diens ‘echtheid’. ‘Daarvoor zijn mensen van alle leeftijden en uit alle windstreken gevoelig.’ Hijzelf ondervond dat als kind en als puber, bij het zien van de Bommelfilm Als u begrijpt wat ik bedoel.

Rommeldam

Bomers is niet de eerste ondernemer die de commerciële mogelijkheden van heer Bommel onderkent. In 1955 verrees onder de pijnbomen aan de rand van Oisterwijk een miniatuurversie van ‘de goede stad Rommeldam’ – een initiatief van de plaatselijke restauranthouder Theo Sluiter. Het stadje bestond uit ongeveer 300 gebouwen uit het universum van Toonder, en een levensgrote Oude Schicht, de onverwoestbare auto van heer Bommel.

Aanvankelijk was Rommeldam een geliefde bestemming van schoolreisjes en voor dagjesmensen, maar de bezoekersstroom droogde snel op. Voor liefhebbers van vertier was het geheel toch wat te statisch (en misschien ook te oubollig), en de Bommelkenners zouden aanstoot hebben genomen aan de Bommel-vreemde elementen in het stadje, zoals een kerk, een Heineken-brouwerij, een kazerne met Kwatta-soldaatjes en een winkel van De Gruyter. Beide doelgroepen bleven na de eerste kennismaking dus weg. Al in 1959 ging Rommeldam failliet. De huisjes werden verdeeld onder de inwoners van Oisterwijk, ‘in wier tuinen ze nog jaren nadien bewonderd konden worden’, schreef Trouw in 1992.

In Bommelwereld zal de geest van Toonder geen geweld worden aangedaan, verzekert Edwin Bomers. Al was het maar omdat de beheerders van diens nalatenschap nauw bij het initiatief zijn betrokken: de Toonder Compagnie, uitgeverij Rubinstein en Pim Oosterheert – bezitter van talrijke Bommel-parafernalia. Zijn collectie, die nu nog is ondergebracht op de Bommelzolder in Zoeterwoude, zal Bommelwereld straks het brevet van echtheid verlenen.