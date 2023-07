Heelal steeds slechter zichtbaar door straling Starlink-satellieten van Elon Musk

Mei 2022: een raket van het type SpaceX Falcon 9 stijgt op vanaf het Kennedy Space Center in Florida, met aan boord 53 Starlink-satellieten. Beeld Reuters

In een artikel in vakblad Astronomy & Astrophysics luiden astronomen vandaag de noodklok. ‘Wij kunnen dit niet zelf oplossen’, zegt co-auteur Cees Bassa van het Nederlandse radiosterrenkundig instituut Astron. ‘We zijn afhankelijk van de goodwill van satelliet-operatoren.’

Starlink is een nog steeds groeiend netwerk van internetsatellieten. Uiteindelijk moet dat netwerk uit minstens 12 duizend kunstmanen bestaan. Tot nu toe zijn er ruim vierduizend gelanceerd.

Ook andere bedrijven, zoals OneWeb, werken aan zulke satellietconstellaties. Van meet af aan maakten sterrenkundigen zich zorgen, want al die satellieten trekken ongewenste lichtsporen op hun foto’s. ‘Maar dat probleem treedt alleen op wanneer ze door de zon worden beschenen’, zegt Bassa. ‘Radiotelescopen hebben er 24 uur per dag last van.’

Over de auteur

Govert Schilling is wetenschapsjournalist gespecialiseerd in sterrenkunde. Hij schreef tientallen boeken over het heelal en maakte onder meer de televisieserie Govert naar de grenzen van het heelal.

Starlink maakt gebruik van relatief hoogfrequente radiostraling voor de communicatie met ontvangers op aarde. Bepaalde frequentiebanden die voor de radiosterrenkunde van groot belang zijn worden daarbij ontzien – daar bestaat internationale regelgeving over.

Federico Di Vruno, de ‘spectrum-manager’ van het toekomstige Square Kilometre Array observatorium, was benieuwd of er op lagere frequenties geen sprake is van onbedoelde radioruis. Om dat te checken is de gevoelige Lofar-telescoop een uur lang op een stuk sterrenhemel gericht waar in die periode 68 Starlink-satellieten doorheen trokken.

Lofar is een gigantisch netwerk van kleine antennes, verspreid over Noordwest-Europa, met de kern in Drenthe. ‘We hoopten natuurlijk niks te zien’, zegt Bassa. ‘Helaas bleek het merendeel van de satellieten storende straling uit te zenden.’ Vermoedelijk gaat het om elektronische ruis van spanningsregulatoren en kloksignaalgeneratoren.

Groot probleem

In de toekomst, wanneer er tienduizenden internetsatellieten rond de aarde cirkelen, kan dit een groot probleem gaan opleveren voor metingen aan radiostraling uit de babytijd van het heelal, aan moleculen in de interstellaire ruimte, en aan pulsars – de snel rondtollende overblijfselen van geëxplodeerde sterren.

In hun artikel waarschuwen de auteurs ervoor dat sommige astronomische waarnemingen zelfs onmogelijk gemaakt kunnen worden. Ze pleiten daarom voor aanvullende regelgeving.

Het slechte nieuws is dat dit geen oplossing meer zal bieden voor de satellieten die nu al gelanceerd zijn. Bovendien gaat het jaren duren voordat eventuele nieuwe regelgeving in werking zal treden.

Het goede nieuws is dat Di Vruno en zijn collega’s al in overleg zijn met SpaceX, in de hoop dat het ontwerp van de Starlink-satellieten kan worden aangepast. ‘Maar er is geen garantie dat andere bedrijven zoals OneWeb ook willen meewerken’, zegt Bassa.

Niet verbaasd

De Nijmeegse radioastronoom Marc Klein Wolt, niet bij het onderzoek betrokken, is niet verbaasd over de lekstraling: ‘Het is een groot probleem, maar de meeste technici denken hier gewoon niet over na. Als ik uitleg hoe gevoelig onze telescopen zijn, valt hun mond open.’

Klein Wolt experimenteert met radiotelescopen aan de achterkant van de maan, waar geen sprake is van aardse storingen. ‘Maar ook rond de maan zullen in de toekomst satellieten draaien, voor communicatie en navigatie’, zegt hij. ‘Ik hoop dat het gaat lukken om die ruisvrij te krijgen.’