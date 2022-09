Heel Zandvoort bereidt zich voor op de Grand Prix: ‘Er komen dertien vrienden slapen’

Een loopbrug in aanbouw tussen de boulevard en het circuit. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Formule 1 interesseert Zandvoorter Henk Bluijs (69) ‘geen moer’, maar toch vindt hij het ‘prachtig’ dat het racecircus voor het tweede achtereenvolgende jaar de badplaats aandoet. ‘Dankzij de Grand Prix gebeurt hier tenminste nog wat. Kijk, daar heb je weer zo’n kneiter’, zegt hij terwijl even verderop een gigantische witte truck zich door een smalle bocht probeert te wurmen.

De racewedstrijd – waarvoor vanaf donderdag het autoverkeer van bezoekers naar Zandvoort is ingeperkt en vanaf vrijdag de wagens van Max Verstappen en zijn collega’s op het circuit rijden – brengt nostalgische herinneringen bij Bluijs boven. Vroeger, vertelt hij, ‘was het altijd gezellig. Mijn oom controleerde de kaartjes en liet mij als kleine jongen stiekem binnen.’ Nu de kaarten honderden euro’s kosten, laat Bluijs de racewedstrijd aan zich voorbijgaan.

Maar de reuring van de Grand Prix, die blijft hij leuk vinden. Vanuit zijn voortuin heeft-ie al van alles voorbij zien komen: tribunes, cateringapparatuur, hekken. ‘En in deze truck zit vast een racewagen’, zegt hij, terwijl hij met een hoopvolle blik naar het witte gevaarte kijkt dat voorzichtig de bocht neemt.

Niet alleen Bluijs is erdoor gefascineerd. Jens van Koningshoven – petje, polo, bijna 15 jaar oud – stond op maandagochtend al om kwart over 4 bij de toegangspoorten van het racecircuit. Samen met enkele tientallen andere fans hoopt hij op een glimp van de eerste raceteams. ‘Maar je hebt nog niks gemist, hoor’, zegt hij enkele uren later licht teleurgesteld. Hij is van plan elke dag even te komen kijken. ‘Dit is toch een van de hoogtepunten van het jaar.’

Met speciaal voor de gelegenheid geplaatste palmen komt de boulevard er exotisch uit te zien. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zwart-wit geblokte vlaggetjes

Zandvoort is in de ban van de Grand Prix. Overal waar je kijkt, worden voorbereidingen getroffen. ‘Het wordt een groot feest’, zegt Joëlle Folkertsma vanaf haar terras. Ze is samen met haar man de feestverlichting aan het ophangen, binnen ligt een stapel zwart-wit geblokte vlaggetjes al klaar. ‘Er komen dertien vrienden slapen.’

Mochten er vorig jaar vanwege corona ‘slechts’ 70 duizend bezoekers per dag komen, nu worden er 105 duizend verwacht. ‘Dat zijn alleen de mensen die naar de Grand Prix komen, we weten niet hoeveel mensen er nog naar Zandvoort komen voor de festiviteiten die we buiten het Grand Prix-terrein hebben georganiseerd’, zegt een woordvoerder van de gemeente. Dat lijkt misschien veel, voegt hij toe. ‘Maar Zandvoort is wel wat gewend: op een normale stranddag komen er 80- tot 100 duizend badgasten.’

Bezoekers van de Formule 1 moeten hun eigen auto deze keer thuislaten. Elke vijf minuten rijdt er vanaf Haarlem een trein naar de badplaats, en op verschillende plekken in het land staan touringcars klaar om de fans op te pikken. Er zijn extra bushaltes gebouwd, en om verkeersopstoppingen te voorkomen zijn er loopbruggen over toegangswegen gemaakt.

Dure kamers

Ook voor fietsers zijn er speciale routes aangewezen. ‘Ze gaan door onze straat’, zegt Werner Koopman (60), uitbater van B&B Sea More. ‘Vorig jaar kwam er eentje uit Katwijk gefietst op een elektrische fiets. Een paar honderd meter voor het Grand Prix-terrein was zijn accuutje leeg. Toen heeft hij hem bij ons opgeladen.’ Vanuit zijn voortuin hebben hij en zijn vrouw Maria een prachtig uitzicht op de bezoekersstroom. ‘Als het mooi weer is, steken we samen met de buren de barbecue aan, en als mensen dorst hebben kunnen ze bij ons wel een blikje krijgen. Gewoon, gezellig.’

De twee kamers in hun bed and breakfast hadden ze in ‘no time’ verhuurd aan Engelsen en Duitsers. ‘Voor drie keer het normale bedrag’, zegt Werner. ‘Dan moet je denken aan 400, 500 euro per nacht. Veel B&B’s vragen dit weekend zulke prijzen. Maar we doen ook wat extra’s: de koelkast staat vol en bij het ontbijt krijgen de gasten ook gerookte zalm.’ In hun straat zijn meer B&B’s, ook daar waren de kamers razendsnel weg. ‘Op internet kun je nog wel wat bij particulieren vinden, maar dan betaal je 5.000 euro voor een kinderbedje.’

Het Grand Prix-weekend leverde ondernemers in het dorp vorig jaar 22,3 miljoen euro aan extra inkomsten op. Daarnaast verscheen het evenement wereldwijd in ruim 11 duizend mediaberichten. En dat, zo stelde de gemeente in een evaluatie, is goed voor de naamsbekendheid van het dorp – en dus voor het toerisme.

Het Formule 1-weekend leverde ondernemers in Zandvoort vorig jaar 22,3 miljoen euro aan extra inkomsten op. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Geen hooligans

Wie rondvraagt in Zandvoort, hoort deze week dan ook vooral positieve geluiden over de Grand Prix die er vorig jaar na 36 jaar afwezigheid weer neerstreek. ‘Het dorp staat erachter en de koorts is er gewoon’, zei burgemeester David Moolenburgh tegen persbureau ANP. ‘Nog meer dan vorig jaar. De straten zijn zwart-wit geblokt van de racevlaggen.’

Bij strandtent Kaito drinkt Willem, de voormalige eigenaar, nog snel even zijn koffie op. Hij kwam langs om te kletsen. ‘Maar ik kreeg meteen een klusje.’ Met een graafmachine moet hij het opgewaaide zand langs de hekken van het terras weghalen. ‘Anders stappen de bezoekers zo over het hek heen.’

Alleen mensen met een reservering mogen dit weekend bij Kaito naar binnen. Want vorig jaar ‘kwamen ze nog net niet over het dak’, zegt de bedrijfsleider. ‘Mensen waren in zo’n feeststemming. Ze kwamen van alle kanten en wilden niet naar huis.’ Maar, voegt Willem toe, ‘het bleef desondanks toch gezellig: dit is niet zoals een voetbalwedstrijd. Want racehooligans? Die bestaan niet.’