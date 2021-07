Heel Portugal, Canarische eilanden, Balearen en Cyprus kleuren oranje

Een Portugees strand in de Algarve. Beeld EPA

Het nieuwe advies gaat op 16 juli in. Reizigers die vanaf 18 juli terugkeren vanuit de nieuwe oranje gebieden moeten bij aankomst in Nederland een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien. Dat kan met de Europese CoronaCheck-app. Thuisquarantaine is niet verplicht, net als geldt voor andere landen met een oranje advies in de EU. De quarantaineplicht geldt niet voor alle oranje landen, alleen voor zeerhoogrisicogebieden.

In Portugal waren Lissabon en omgeving en de Algarve al tot risicogebied verklaard, vanaf vrijdag worden reizen naar de rest van het land ook afgeraden. De Azoren blijven geel, het Portugese eiland Madeira blijft groen. Het Spaanse vasteland was al oranje, nu komen daar de Canarische eilanden en de Balearen, waaronder Ibiza en Mallorca, bij. Net als op Cyprus lopen in Spanje en Portugal de besmettingscijfers snel op. Vorige week kondigde het RIVM al aan de situatie te monitoren in de gebieden die nu oranje kleuren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat nu blijkt dat het niet gaat om een tijdelijke piek, maar om een ‘zorgwekkende trend in de coronacijfers’.

Woensdagavond maakte reisorganisatie TUI al bekend alle vakantievluchten naar de Canarische eilanden en de Balearen te annuleren. Mogelijk volgen donderdag meer reisaanbieders. Zelf een vakantie afzeggen omdat een land van geel naar oranje gaat, wordt over het algemeen niet vergoed door een annuleringsverzekering, omdat het geen onverwachte gebeurtenis meer is.

De overige reisadviezen voor Nederlandse reizigers in de EU veranderen niet. Het grootste deel van de EU is groen, landen als Duitsland en Italië kennen volgens het ministerie geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Naar het gele België en Frankrijk zijn vakantiereizen ook mogelijk volgens het Nederlandse reisadvies. Dat een reisadvies geel of groen is wil niet zeggen dat een land vrij toegankelijk is.

Nu het aantal besmettingen snel oploopt in Nederland kunnen landen inreisbeperkingen instellen. Donderdagmiddag publiceert de Europese gezondheidsorganisatie ECDC een nieuwe risicokaart, naar verwachting kleurt vrijwel heel Nederland rood, sommige regio’s zelfs donkerrood. EU-landen zijn niet verplicht hun reisadviezen daarop aan te passen, maar kunnen voor Nederlandse reizigers wel aanvullende maatregelen stellen. Op dit moment mogen Nederlanders bijvoorbeeld nog zonder test naar België en Duitsland, maar het is de vraag of dat zo blijft.

Buiten de EU veranderen deze week weinig adviezen. Fiji en Tunesië, die al oranje waren, worden toegevoegd aan de lijst met zeerhoogrisicogebieden. Dat betekent dat bij terugkomst in Nederland een quarantaineplicht geldt.