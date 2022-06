‘Heel kleine vis’ Harun Gul na 15 jaar vrijgelaten. Nu zit nog maar één Afghaan vast in Guantánamo Bay

Guantánamo Bay-gevangene Harun Gul wordt na zijn vrijlating zaterdag bij aankomst in de Afghaanse hoofdstad Kaboel omhelsd door leden van de Taliban. Beeld ANP / EPA

Voor het eerst in zijn leven ontmoette Asadullah Harun Gul zaterdag, in een Afghaans vluchtelingenkamp in Pakistan, zijn 15-jarige dochter Mariam. Tot dan kende hij haar alleen van de tekeningen die hij van haar had gemaakt, op basis van één foto.

Die tekeningen maakte hij in zijn cel in Guantánamo Bay, het Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba waar hij naartoe werd gebracht in 2007, toen zijn vrouw voor het eerst in verwachting was. Vrijdag werd Gul vrijgelaten, zeven maanden nadat een Amerikaanse rechter had vastgesteld dat zijn gevangenhouding onwettig was en geen enkel doel diende.

Tekening die Afghaanse gevangene Harun Gul maakte van zijn dochter, terwijl hij in Guantánamo Bay zat. Beeld Afghanistan Analyst Network

Daarmee werd het aantal Afghaanse gevangenen in Guantánamo teruggebracht tot één. Voor hem, de 56-jarige Muhammad Rahim, zijn de kansen op vrijlating aanzienlijk kleiner. De Amerikaanse autoriteiten beschouwen hem als een ‘hoogwaardige’ gevangene, die banden zou hebben met Al Qaida.

Volgens zijn advocaten echter speelt vooral de vrees dat hij details naar buiten zal brengen over de manier waarop hij is gemarteld. Dát dat is gebeurd, bleek al in 2012 uit een rapportage van de Amerikaanse Senaat.

De 34 andere gedetineerden die Guantánamo nu nog herbergt, hebben allemaal andere nationaliteiten. Ooit telde het kamp bijna 800 gedetineerden. Barack Obama heeft als president zijn voornemen het kamp te sluiten nooit uitgevoerd, vooral door tegenstand van de Republikeinen in het Congres.

Net als veel andere gevangenen kreeg de circa 41 jaar oude Harun Gul jarenlang geen toegang tot een advocaat. Dat gebeurde pas in 2016. De procedure om te horen te krijgen waarop de man vastzat, duurde zes jaar. Uiteindelijk bleken die redenen er niet te zijn.

Gul was lid van Al Qaida noch van de Taliban. In 2001, het jaar van de aanslagen in de VS, was hij lid van de militie Hezb-i-Islami, die soms samenwerkte met Al Qaida. Feiten over Guls persoonlijke betrokkenheid daarbij, als die er al waren, werden door de autoriteiten als geheim bestempeld.

Hoe dan ook was Gul een ‘heel kleine vis’, schrijft Kate Clark van het Afghanistan Analysts Network (AAN), die de zaak jaren volgde. ‘Het is moeilijk te begrijpen waarom zo’n kleine speler überhaupt naar Guantánamo werd gebracht.’ De zaak tegen hem was gebaseerd op ‘geruchten en door marteling verkregen bewijs’. Ook Gul werd veelvuldig gemarteld.

De Afghaan behoorde tot de bevoorrechte groep gedetineerden die toestemming had gekregen te tekenen en te schilderen. Gul was de productiefste van de groep. Behalve zijn dochter schilderde hij vooral bloemen, landschappen en de zee. Dat laatste was opmerkelijk, want als inwoner van een land zonder kust had hij nooit de zee gezien. De bewakers hadden doeken opgehangen, om te voorkomen dat de gedetineerden uitzicht zouden hebben op de zee, die ze wel altijd hoorden.

Pas in 2014, schrijft Clark, veranderde dat even, toen de doeken vier dagen werden verwijderd vanwege een naderende storm. ‘Het was als vakantie’, schreef de Jemeniet Mansoor al-Dayfi in zijn dagboek. ‘Degenen die de zee konden zien, bleven al die tijd maar kijken naar dat grote blauw. In hun tekeningen van de zee legden ze hun hoop, pijn en dromen. De zee betekent vrijheid.’