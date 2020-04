Heel Israël moet één dag binnen blijven

Politieagenten bewaken de verlaten Oude Stad in Jeruzalem. Beeld EPA

Israël gaat woensdag volledig op slot om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt tijdens het Pesach-feest, de herdenking van de Bijbelse uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Sinds dinsdagmiddag mogen de inwoners van het land niet meer van de ene gemeente naar de andere reizen. Woensdagavond mag niemand zich meer op straat bevinden.

Premier Benjamin Netanyahu zei geen andere keuze te hebben. Hij beklemtoonde dat de restricties gehandhaafd zullen worden door leger en politie.

Het was tot dinsdag onduidelijk of de lockdown voor het hele land zou gelden, of alleen voor enkele zwaar getroffen ultra-orthodoxe steden en stadsdelen in Jeruzalem. De twee ultra-orthodoxe ministers in het kabinet verzetten zich daartegen. Netanyahu gaf ze hun zin; hij heeft hun partijen waarschijnlijk hard nodig om een nieuwe regering te kunnen vormen na de verkiezingen van vorige maand. ‘De avondklok tijdens Pesach is het bewijs dat alles in Israël politiek is, zelfs de coronaviruspandemie’, schreef een commentator in de krant Haaretz.

Ultra-orthodox

Israël telt momenteel 60 doden en ruim 9.000 besmettingen. Ten minste 40 procent van de slachtoffers behoort tot de ultra-orthodoxe gemeenschap. Die omvat zo’n 12 procent van de bevolking. Volgens Gilad Malach, een kenner van deze groeiende minderheid, zijn er meerdere redenen waarom het virus juist daar toeslaat. De geestelijke leiders hebben de gelovigen niet gewezen op de gevaren: integendeel, fysieke afstand was ver te zoeken tijdens hun religieuze studies en gebedsdiensten. Ook de twee ultra-orthodoxe ministers – onder wie de minister van Volksgezondheid – wilden de ernst van de situatie niet erkennen. De ultra-orthodoxe gemeenschap is geneigd naar de eigen geestelijke leiders te luisteren, niet naar andere autoriteiten. ‘In het algemeen kun je zeggen dat ultra-orthodoxe Israëliërs in Israël in een soort enclave leven, zowel geografisch als in termen van technologie’, aldus Malach. Volgens hem beschikt slechts de helft van hen over internet en tv. ‘Ze begrijpen weinig van de situatie en vertrouwen de overheid niet.’

De laksheid van de religieuze leiders kwam hun buiten de eigen gemeenschap op felle kritiek te staan. ‘Huil om de inwoners van Bnei Brak, die door hun leiders in de steek gelaten zijn’, schreef een commentator op de populaire nieuwssite Ynet. Het overwegend ultra-orthodoxe Bnei Brak, net buiten Tel Aviv, is de gemeente met relatief de meeste slachtoffers. Toen het gemeentebestuur eindelijk de ernst van de situatie besefte, werd de hulp van het leger ingeroepen. Militairen deelden de afgelopen dagen voedselpakketten uit aan de bevolking, waarvan een aanzienlijk deel onder de armoedegrens leeft. Ook zagen ze erop toe dat de inwoners zich alsnog aan de beperkingen houden. Op muren hangen plakkaten met de eenvoudige tekst: ‘Als u dit leest, hoort u hier niet te zijn.’

Nationale zondebok

Anderen tonen begrip voor de ultra-orthodoxen. Lang niet elke overtreding van de regels gebeurt willens en wetens, schreef The Jerusalem Post in een hoofdartikel. ‘Ze wonen dicht op elkaar, met grote families in kleine appartementen, zonder mogelijkheid tot quarantaine’. Ook premier Netanyahu nam het op voor wat de krant ‘de nationale zondebok’ noemde. ‘Ik veroordeel ten zeerste de ophitsing jegens het ultra-orthodoxe publiek’, aldus de premier, die eraan toevoegde dat het virus geen onderscheid maakt tussen religieus en seculier, noch tussen Jood en Arabier.