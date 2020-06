Heeft slavenlied ‘Swing Low Sweet Chariot’ zijn langste tijd gehad in rugbystadions?

Het is nog maar de vraag of Engelse rugbyfans in de toekomst het slavenlied Swing Low Sweet Chariot nog zullen zingen. Beeld Corbis/Sportsfile via Getty Images

In 1987 werd het voor het eerst gezongen in de context van een rugbymatch, in het stadion Twickenham in Londen. De fans waren geïnspireerd door de zwarte speler Martin Offiah, bijgenaamd Chariots, naar de film Chariots of Fire over twee Britse atleten in de jaren twintig.

Swing Low Sweet Chariot groeide uit tot een rugbyklassieker. Veel spelers van Engeland hebben in de loop der jaren verklaard dat zij een enorme oppepper kregen als het lied werd gezongen door een vol stadion. De populariteit van een slavenlied bij Engelse rugbyfans wekte eerder bevreemding. In de New York Times hekelde een Amerikaanse academicus ‘de cross-culturele toe-eigening van een Amerikaans slavenlied.’

Door de Black Lives Matter-beweging is Swing Low Sweet Chariot onder vuur komen te liggen, net als de standbeelden van slavenhandelaar Edward Colston in Bristol en de koloniale magnaat en bestuurder Cecil Rhodes in Oxford.

‘Onderdeel rugbycultuur’

De Engelse rugbybond gaat het lied nu onderzoeken. ‘Swing Low Sweet Chariot is al lang een deel van de rugbycultuur en wordt gezongen door veel mensen die zich niet bewust zijn van zijn oorsprong en de gevoeligheden die het lied oproept. Wij onderzoeken nu de historische context van het lied en onze rol in het onderwijzen van fans’, aldus een woordvoerder van de Rugby Football Union in The Guardian.

‘Ik geloof niet dat iemand in Twickenham het zingt met kwaadaardige bedoelingen, maar de achtergrond van dat lied is problematisch’, zei de zwarte Engelse rugbyinternational Maro Itoje.