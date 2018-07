Heeft oorlogsheld Marco Kroon verhaal over gijzeling verzonnen? OM stopt na half jaar onderzoek naar het incident

Het Openbaar Ministerie legt het onderzoek stil naar de bewering van oorlogsheld Marco Kroon dat hij in Afghanistan in 2007 ontvoerd is en daarna zijn gijzelnemer zou hebben gedood. De majoor, die is geridderd voor heldendaden in 2006, raakte begin dit jaar in opspraak omdat hij zijn meerderen destijds nooit op de hoogte had gebracht.

Marco Kroon, drager van de de Militaire Willems-Orde. Foto ANP

Justitie laat donderdag na een half jaar onderzoek weten geen aanwijzingen te hebben voor de gijzeling of de moord. ‘Het onderzoek heeft, evenals het eerdere onderzoek door de MIVD, geen aanknopingspunten opgeleverd op basis waarvan bevestiging gevonden is dat de gebeurtenissen uit de melding zich hebben voorgedaan, aldus het OM in een verklaring.

Defensie gaat nu met Kroon om de tafel zitten, zegt minister Ank Bijleveld van Defensie. ‘Wij moeten nu bekijken wat deze beslissing betekent voor ons en ons werk en daar zullen we met het personeelslid Marco Kroon over praten’, aldus Bijleveld. ‘Wij moeten ons nu gaan bezinnen.’

De hamvraag is: hoe nu verder met Kroon? De oorlogsheld is geen verdachte nu het OM het onderzoek naar hem heeft gestaakt, maar brandschoon is hij niet. Het ministerie wijst erop dat hij zich hoe dan ook niet aan de regels heeft gehouden. Die schrijven immers voor dat een militair zo’n incident meteen moet melden. Kroon kwam tien jaar na zijn uitzending naar Afghanistan pas met zijn verklaring. ‘Dat is sowieso iets om over te praten’, zegt Bijleveld.

Verzonnen

De defensietop houdt er al enkele maanden ernstig rekening mee dat de oud-commando zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen. Dit blijkt uit gesprekken die de Volkskrant begin dit jaar voerde met dertien mensen die betrokken waren bij Kroons geheime missie in Kabul of die kennis hebben van het interne onderzoek. Zij deden hun verhaal anoniem vanwege het etiket staatsgeheim dat minister Bijleveld op de zaak heeft geplakt.

In een reconstructie omschreef de Volkskrant in mei hoe betrokkenen niet twijfelen aan de heldendaden van Kroon in 2006, maar dat zij wel twijfelen aan het waarheidsgehalte van zijn bewering dat hij een jaar later in Afghanistan ontvoerd zou zijn en vervolgens zijn belager zou hebben gedood. Zij suggereren dat hij mogelijk lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom of dat hij met een verzonnen verhaal zijn imago van oorlogsheld heeft willen oppoetsen.

Bijleveld zegt ‘oprecht’ niet te weten of Kroon het verhaal heeft verzonnen. ‘Deze zaak heeft geen winnaars, eigenlijk alleen maar verliezers’, aldus Bijleveld.

Onderscheiden als oorlogsheld, nu opnieuw in opspraak Het Openbaar Ministerie (OM) begon in januari een onderzoek naar een geweldsincident van Marco Kroon in Afghanistan in 2007. Vier vragen over de omstreden oorlogsheld, drager van de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Fantast of oorlogsheld? Een reconstructie van Kroons missie, het incident en de twijfel Is Marco Kroon (47) een fantast die zijn blazoen wil oppoetsen met een verzonnen verhaal? Of lijdt de gedecoreerde oorlogsheld aan een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van alles wat hij heeft meegemaakt? Antwoorden zijn er vooralsnog niet, maar voor zijn beweringen is geen greintje bewijs gevonden. Een reconstructie.