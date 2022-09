Heeft Nederland genoeg gas voor de winter?

Tankschepen liggen in het dok van de nieuwe EemsEnergyTerminal. Om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas zal de terminal vloeibaar aardgas omzetten in gasvormig aardgas waarna het in het landelijke aardgasnetwerk kan worden ingevoerd. Beeld ANP

Nederland voert momenteel ruim zes keer zo veel vloeibaar gas in (lng) als gemiddeld in de afgelopen drie jaar. Sinds de opening van twee nieuwe drijvende lng-terminals in de Eemshaven is de dagelijkse import van gas snel gestegen, van 485 gigawattuur op 9 september naar 668 gigawattuur op 25 september. Tot september kon vloeibaar gas alleen in een terminal in Rotterdam omgezet worden in ‘gewoon aardgas’. Lng, dat in tegenstelling tot regulier gas per schip vervoerd kan worden, komt uit allerlei landen. De Verenigde Staten zijn een belangrijke leverancier. Ook Qatar levert vloeibaar gas. In het voorjaar kwamen er nog veel lng-schepen uit Rusland. De afgelopen jaren zetten veel lng-schepen koers naar Aziatische landen. Aangezien Europese landen nu bereid zijn meer te betalen, wordt Europa een steeds belangrijker afnemer.

Verbruik nog steeds lager dan vorige jaren

Nederlandse huishoudens en de industrie verbruiken nog steeds fors minder gas dan voorgaande jaren. In de week tot 21 september werd dagelijks gemiddeld 552 gigawattuur verbruikt, tussen 2019 en 2021 was dat gemiddeld nog 800 gigawattuur. Dat is een daling van 31 procent. Het hele jaar ligt het verbruik in Nederland gemiddeld al lager dan de afgelopen drie jaar. Het grootste verschil in verbruik sinds juni was tussen 1 en 7 september. In die week was het beduidend warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar, en verbruikte Nederland bijna 40 procent minder gas dan gemiddeld in de drie jaren daarvoor.

Gasreservoirs inmiddels met 90 procent gevuld

De gasvoorraden zijn de afgelopen maanden voortvarend aangevuld. De vulgraad in Nederland, die in 2021 bleek steken op 61,7 procent, is inmiddels gestegen tot 90,4 procent. Hiermee heeft Nederland het beoogde doel om op 1 oktober op 80 procent uit te komen ruimschoots gehaald. Vanwege de vrees voor gastekorten heeft de Nederlandse overheid een subsidieregeling ingevoerd om de vier Nederlandse gasreservoirs te vullen. Het vulseizoen eindigt in de regel rond 1 oktober. Vanaf die datum daalt de temperatuur, gaan cv’s weer vaker aan en wordt de voorraad langzaam aangesproken. Tot maart loopt over het algemeen de voorraad weer gestaag leeg. In maart van dit jaar zaten de reservoirs nog voor 20 procent vol, daarna werd de voorraad weer opgebouwd.

Op volkskrant.nl/gasvoorraad vindt u de laatste cijfers over de gasvoorraad in Nederland.