Heeft Nederland deze winter genoeg gas? De belangrijkste grafieken op een rij

Gasopslag in de Rotterdamse haven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het tekort aan gas vertaalt zich in een sterk gestegen prijs. Door het gebrekkige aanbod van gas kan er soms sprake zijn van flinke schommelingen. Hoe hoger de gasprijs, hoe hoger de prijs die consumenten uiteindelijk moeten betalen. Bijgaande grafiek over de gasprijs wordt zeker twee keer per week bijgewerkt.

Gaat Nederland zuiniger om met gas?

Door de hoge gasprijs en het verminderde aanbod is het van belang dat bedrijven en consumenten minder gas gaan verbruiken. Hieronder ziet u hoeveel gas er in Nederland wordt verbruikt per week in vergelijking met de drie voorgaande jaren.

Hoeveel gas is er nog?

Om de winter goed door te komen, maakt Nederland gebruik van opslagplekken voor gas. Deze gasopslagvelden moeten volgens de Nederlandse overheid op 1 oktober met minimaal 80 procent zijn gevuld, in de wintermaanden wordt deze voorraad gebruikt en daalt het percentage. In bijgaande grafiek is te zien hoeveel procent van de gasvoorraden is gevuld.

Andere Europese landen zijn deze zomer ook druk geweest met het vullen van hun gasopslagen. Lang niet elk land haalde de 80 procent, en nu de herfst in aantocht is, zal de voorraad ook weer worden aangesproken. Hieronder staat per land welk percentage van de gasopslag zij gevuld hebben op dit moment.

Hoeveel vloeibaar gas (lng) komt er binnen?

Om het wegvallen van de aanvoer van Russisch gas op te vangen, importeert Nederland meer vloeibaar gas per schip (lng). Naast de lng-terminal in Rotterdam heeft Nederland sinds half september twee drijvende lng-terminals in de Eemshaven. In bijgaande grafiek is te zien hoeveel lng elke week Nederland bereikt, en hoeveel dit voorgaande jaren was.

Wat betekent het voor consumenten?

De gas- en stroomprijzen vertalen zich uiteindelijk ook in verschillende tarieven voor consumenten. Energiebedrijven hanteren echter veel uiteenlopende tarieven en contracten, en veel consumenten hebben nog een contract van voor de oorlog in Oekraïne. Op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is wel te zien hoeveel duurder een nieuw energiecontract is dan vorig jaar. Deze prijsstijging is uitgedrukt in het percentage verschil ten opzichte van een jaar geleden.