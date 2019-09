Heeft het OM de dreiging voor advocaat Derk Wiersum onderschat?

Burgers hebben bloemen neergelegd op de plek waar woensdagochtend 18 september strafrechtadvocaat Derk Wiersum is doodgeschoten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een afgehakt hoofd voor een shishalounge, een aanklager die blijkens versleutelde pgp-berichten (pretty good privacy) ‘moet gaan slapen’ (straattaal voor vermoord worden), een aanslag op De Telegraaf, twee misdaadjournalisten die van staatswege worden beveiligd, de wraakmoord op de onschuldige broer van de kroongetuige en meer dan vijftig liquidaties in drie jaar, waaronder elf ‘vergismoorden’. Wat hebben deze gruwelijke daden met elkaar gemeen? Ze worden allemaal in verband gebracht met Nederlandse cocaïnemaffiosi die elkaar naar het leven staan.

Na de wraakmoord op de ‘broer van’, vorig jaar maart, raadpleegde het Openbaar Ministerie de Italiaanse onderzoeksrechter en maffiabestrijder Nicola Gratteri om te horen hoe de Italiaanse justitie omgaat met liquidaties die de rechtsorde ondermijnen. Toch zegt het OM, bij monde van hoofdofficier Fred Westerbeke woensdagavond in Nieuwsuur, dat met de moord op de advocaat van kroongetuige B. ‘geen rekening is gehouden’. Want: ‘Er lag geen informatie dat dit zich zou gaan voordoen.’

Advocaat Derk Wiersum wilde geen beveiliging, zegt collega Jillis Roelse, die Wiersum goed kende en hem twee weken geleden voor het laatst sprak. De vraag is echter: had het OM hem van de noodzaak moeten doordringen? Kun je iemand in een beveiligingstraject dwingen?

Zeer indringend gesprek

‘Formeel niet’, zegt woordvoerder Lodewijk Hekking van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ‘Maar als echt het gevoel leeft: deze persoon móét worden beveiligd, wordt met zo iemand zeer indringend gesproken. Uitgangspunt is: je gaat er niet zelf over. Aan beveiliging ligt een onafhankelijke dreigingsanalyse van de politie ten grondslag.’

Schoot de dreigingsanalyse tekort? Het OM en Hekking van de NCTV willen die vraag niet beantwoorden.

Er is sprake van een dreiging, zegt Hekking, als iemand een dreiging bij de politie meldt die blijkt uit bijvoorbeeld mails of telefoontjes. Ook kan de politie of een inlichtingendienst zelfstandig zulke informatie inwinnen. Maar wie de context van de ‘mocromaffia’ beziet, met zijn liquidaties, aanslagen en vergismoorden, of in het strafdossier van de kroongetuigezaak leest over het gemak waarmee wordt beslist over leven en dood, zal moeten concluderen dat het OM Derk Wiersums veiligheid heeft onderschat.

Vorig jaar werd dezelfde inschattingsfout gemaakt met het bekendmaken van de overeenkomst met kroongetuige B. voordat zijn familie in veiligheid was gebracht. Binnen een week werd de wraakmoord op de broer van de kroongetuige gepleegd. De politie zei daarover destijds: ‘Onze risico-inschatting was niet zodanig dat we een liquidatie vermoedden.’ En: ‘Je kunt niet zeggen dat die inschatting juist is geweest.’

Alarmbellen

Na de moord op Derk Wiersum gingen alle alarmbellen af. Minister Grapperhaus liet een team samenstellen dat voortaan onderzoekt hoe veilig alle betrokkenen bij het kroongetuigeproces zijn. Dat valt onder regie van de NCTV, wat betekent dat de dreigingsanalyse van alle procesbetrokkenen – advocaten, rechters, officieren en personen om hen heen – opnieuw wordt gemaakt. En dat de beveiliging van lokaal niveau (door politie en OM) kan worden ‘opgeschaald’ naar nationaal niveau, dus dat de DKDB, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, zijn beveiligers beschikbaar stelt.

Direct na de moord zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor de rechters, aanklagers en de oud-advocaat van de kroongetuige. Wat die maatregelen inhouden is geheim, maar de mogelijkheden lopen uiteen van ‘het advies om je huis beter te beveiligen’, zegt Hekking, tot een leven in een safehouse of volcontinu zo’n zes ‘gorilla’s’ om je heen, zoals de entourage rond politicus Geert Wilders wordt omschreven.

Wat betreft beveiliging ‘denk ik dat we geholpen kunnen worden’, zei hoofdofficier Westerbeke woensdagavond in Nieuwsuur. ‘We moeten het hebben over capaciteit, of we voldoende OM- en politiemensen hebben.’

Het is een publiek geheim dat de DKDB beveiligers tekortkomt. Het afgelopen jaar kampte de dienst met 79 vacatures op een totaal aantal arbeidsplaatsen van 392. ‘Als morgen ineens honderd man extra moeten worden beveiligd, is er een probleem’, zegt Hekking. ‘Maar als beveiliging echt nodig is, komt dat voor elkaar. Desnoods worden extra mensen uit andere politieteams getrokken.’