Heeft BBB wel de juiste mensen voor het landsbestuur?

BBB-leider Caroline van der Plas in Arnemuiden tussen de aspirant kandidaten voor de lijst van de BBB. Beeld Raymond Rutting

Soms lopen de emoties even hoog op. Als de 53-jarige Kees Hanse vertelt over zijn zoon die nu in Canada is om uit te zoeken of hij daar een boerenbestaan kan opbouwen bijvoorbeeld. ‘Ja, dan breek ik even hoor’, zegt de verder goedlachse akkerbouwer uit Zeeland. ‘Wij hebben een héél gezond bedrijf, maar toch is het maar de vraag of mijn zoon een toekomst heeft in Nederland.’

Het maakt Hanse ‘strijdbaar’ om politiek actief te worden voor de BoerBurgerBeweging (BBB), vertelt hij zaterdag in de bloedhitte op het erf van een collega-boer in Arnemuiden in Zeeland. Volgens de akkerbouwer kan de Nederlandse bevolking zichzelf niet meer voeden als het boeren onmogelijk wordt gemaakt. Critici die stellen dat dit niet zo is, hebben het volgens hem bij het verkeerde eind.

Het is voor het eerst dat de politieke partij die de wind zo in de zeilen heeft, haar kandidaten voor de provinciale statenverkiezingen voorstelt aan het publiek. Op deze bloedhete zaterdagmiddag drentelen naast Kees Hanse, ook Berend Boone, Eelco Van Hoecke, Antje Drees-de Vries en Arno Vael in de schaduw van een wijdvertakte boom om elkaar heen. Ze zijn ‘best zenuwachtig’, biecht een van hen op, om voor het eerst in het volle aandachtslicht van de pers te stappen.

Maandenlange voorbereiding

Dat is niet gek. De belangstelling van media is groot. Het vijftal wordt van alle kanten gefilmd, gefotografeerd en bevraagd. Deels komt dat omdat BBB heel hoog in de peilingen staat – als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de partij na de VVD de tweede partij van het land worden. Maar de aandacht is vooral groot omdat tot nu in nevelen gehuld bleef wie er zitting zullen gaan nemen in het provinciebestuur en mogelijk zelfs de Eerste Kamer als de partij in maart 2023 ook echte zetels weet binnen te harken.

Achter de schermen blijkt de partij al sinds vorig najaar bezig met het screenen en opleiden van kandidaten voor alle twaalf de provinciebesturen, beaamt partijvoorzitter Erik Stegink. Ook deze zomer is gebruikt om samenhorigheid te smeden en op elkaar ingespeeld te raken. Het vijftal in Zeeland kent elkaar ook al redelijk goed door de vele de kennismakingsbijeenkomsten, cursussen debatteren en de gezamenlijk WhatsAppgroep die ze bijhouden.

Beeld Raymond Rutting

Dat investeren in een teamgevoel, is een verschil met veel andere nieuwe partijen, denkt partijvoorzitter Stegink. ‘Dat maakt ons uniek.’ Hij vertelt de vijf Zeeuwse kandidaten over een oud-Forumlid die zijn collega’s in het provinciebestuur pas leerde kennen op de dag van de beëdiging. Met alle gevolgen van dien. ‘Wij doen dat anders’, zegt Stegink.

Ook de Zeeuwse kandidaten zijn doordrongen van die boodschap. Het woord ‘team’ en ‘wij’ wordt door hen bijna om de zin gebezigd. ‘Alleen samen sta je sterk’, zegt boer Kees Hanse bijvoorbeeld diverse malen. ‘De belangrijkste eigenschap van de BBB-kandidaten is dat ze goed in een team kunnen werken’, zegt rayonhoofd Arno Vael, die de kersverse politici voor Zeeland selecteerde. Een eerste gesprek aan de keukentafel zei hem vaak al genoeg: ging het hier om iemand die er zat ter meerdere eer en glorie van zichzelf of om iemand die samen iets wilde bereiken? ‘Aan haantjes hebben we niet zoveel.’

Serieuze plannen

En zo lijkt veel communicatie van BBB er inmiddels op gericht om potentiële kiezers ervan te overtuigen dat BBB niet de zoveelste snelgroeiende partij is die door intern geruzie weer zal imploderen. Het horrorscenario dat er hetzelfde bij BBB gaat gebeuren als bij de LPF, Forum voor Democratie of Volt moet koste wat kost voorkomen worden. Die partijen kwamen veel in het nieuws nadat partijleden boos opstapten of rollebollend met elkaar over straat gingen.

‘Heeft BBB wel de juiste mensen?’, is ook een vraag die BBB-leider Caroline van der Plas met enige regelmaat hoort tijdens gesprekken in het land. Hoewel ze nog steeds vreest voor doodsbedreigingen die ze onlangs kreeg, is ook zij deze zaterdag afgereisd naar Arnemuiden. De locatie en het tijdstip van de Zeeuwse bijeenkomst blijft wel geheim tot de BBB-leider het boerenerf weer heeft verlaten.

Op verjaardagen en borrels vertellen mensen aan Van der Plas dat ze BBB heel interessant vinden, beaamt ze, maar hoe zit het met de mensen die daarachter zitten, willen ze weten. Is de partij wel stabiel genoeg? ‘We zijn dus al maanden bezig met selecteren en opleiden van kandidaten. Dat is wat we vandaag ook willen laten zien. Ik kan niet garanderen dat er niks mis zal gaan, maar we proberen het zo veel mogelijk te voorkomen.’

De BBB-leider onderstreept dat de partij heel serieuze plannen heeft om mee te doen aan het landsbestuur. ‘Als we de provinciale statenverkiezingen winnen, kan de partij ook Eerste Kamerleden leveren. Een zetel of acht in de senaat moet zeker mogelijk zijn, schat Van der Plas in. ‘Dan moet het kabinet ook met ons onderhandelen.’

Grote uitdager

VVD-premier Mark Rutte lijkt de partij inmiddels als een grote uitdager bij de eerstvolgende verkiezingen te zien. Bij de start van het zomerreces, half juli, erkende hij dat alle partijen op verlies staan ‘behalve BBB’. Van der Plas voelt zich zeer comfortabel bij die rol van uitdager van Rutte: ‘Zeker!’, zegt ze. Ze vindt het tijd dat BBB ook aan de knoppen gaat zitten. Dat gevoel wordt breed gedeeld. Enkele minuten later zegt partijvoorzitter Stegink in een toespraak dat een lid hem emotioneerde door de hoop uit te spreken dat ‘Caroline minister-president zou kunnen worden’.

‘Ik denk dat we met dit team de grootste kunnen worden’, zegt ook het Zeeuwse rayonhoofd Arno Vael. Als het zover is en BBB’ers zitting gaan nemen in het provinciebestuur, dan gaan ze dus mooi niet zomaar het Haagse stikstofbeleid uitvoeren. ‘Het is tijd voor meer boerenverstand in het land’, zegt kandidaat-BBB’er Eelco Van Hoecke. ‘Wij zijn er klaar voor.’