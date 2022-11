De Japanse voetbalploeg liet de kleedkamer na zijn overwinning op Duitsland als volgt achter: alle shirtjes en broekjes waren opgevouwen en lagen op rechte stapeltjes, en die stapeltjes lagen recht en symmetrisch voor een tafel. Op de tafel lagen elf origami-kraanvogels, en er lag een briefje bij waarop in het Japans en Arabisch ‘bedankt’ stond.

Het opruimen van de kleedkamer: Japanse sporters doen dit vaker. De kraanvogels waren (voor mij althans) een nieuw detail. Hadden ze die al voor de wedstrijd gevouwen? Of hebben ze na het douchen even een moment genomen om samen in stilte te gaan zitten origamiën?

Het is natuurlijk verbazingwekkend dat de Japanse ploeg, binnen de machowereld van het voetbal en het egoïsme van de topsport, toch nog aandacht voor het personeel van het stadion kan opbrengen. Tegelijk is het ook verbazingwekkend dat iedereen bij foto’s van Japanse kleedkamers in katzwijm valt, maar niemand denkt: weet je wat, dat gaan we ook doen.