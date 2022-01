Hebben Deense media écht excuses aangeboden voor hun coronaverslaggeving?

Wat een ‘incest binnen de msm’, gefeliciteerd met de ‘ja-knikker-award’, stop dat beeldje dat je hebt gewonnen alsjeblieft ‘diep in een kast’. Nee, uw coronaredacteur gaat heus niet naast zijn schoenen lopen, nu ik door journalistenvakblad VillaMedia eervol ben uitgeroepen tot journalist van het jaar. Want naast hartverwarmende felicitaties, kreeg ik uit het mopperende smaldeel van het internet ook veel kritiek.

‘Linkmiegel van het jaar dus’, vond iemand. ‘De grootste hielenlikker van het jaar’, een ander. ‘Gelauwerd vanwege zijn vaccistische [sic] extremistische corona-oeuvre’. Of deze: ‘Ik raad je aan zo snel mogelijk een uitgebreid excuus te schrijven aan al je lezers, zoals een paar kranten (Deens, Duits) inmiddels hebben gedaan.’

Excuses. Het is niet voor het eerst dat ik erover hoor. ‘Grote Deense krant biedt excuses aan voor kritiekloos volgen corona overheidspropaganda’, meldde een van de blogs van de protestbeweging onlangs. Hoe zou dat zitten?

Het excuus is echt, blijkt al snel. Afkomstig uit de Deense krant Ekstra Bladet, die drie weken geleden een commentaar schreef, met als kop ‘Vi fejlede’: We faalden. ‘De voortdurende mentale spanning van corona heeft ons allemaal enorm belast. Daarom moeten wij, de pers, ons ook verantwoorden voor ons werk’, aldus het blad. ‘En we hebben gefaald. We zijn niet waakzaam genoeg geweest.’

Wonderlijk. Ekstra Bladet is een boulevardblad, blijkt als ik het navraag bij een kennis die in Denemarken opgroeide, vol rauw schreeuwende koppen over misdaad, voetbal en de laatste relatieperikelen van bekend Denemarken. Niet bepaald een nieuwsmedium waar je diepgravende bespiegelingen over de coronacrisis verwacht.

Dus zoek ik contact met journalist Brian Weichardt, auteur van het commentaar. Die legt me uit hoe de vork in de steel zit. Kort daarvoor was aan het licht gekomen dat de Deense coronastatistieken al sinds het begin te hoog waren, omdat men ook veel mensen meetelde die niet dóór, maar mét corona in het ziekenhuis lagen. En het blad was daar zo kwaad over, dat Weichardt het commentaar schreef, als oorvijg aan het Deense RIVM: sorry lezers, we hebben jullie twee jaar verkeerd geïnformeerd, allemaal omdat die sufkoppen van de overheid hun cijfers niet op orde hadden. Toch wat anders dan de knieval die de protestbeweging ervan maakt.

Het Duitse publieke media-excuus is net zoiets, blijkt als ik het uitzoek. Begin vorig jaar riep Bild, ook een boulevardblad, op om het onderwijs weer te openen. En ook hier koos men voor een mea culpa als vorm.

‘Ik wil tegen de miljoenen kinderen in dit land, voor wie we als samenleving allemaal verantwoordelijk zijn, zeggen wat onze regering en onze bondskanselier tot dusver niet durfden zeggen’, begon redactiechef Julian Reichelt zijn oproep, op de voor boulevardkranten zo kenmerkende emotionele toon.

‘We vragen jullie om vergiffenis. We vragen jullie vergiffenis voor anderhalf jaar beleid dat jullie tot slachtoffer maakte’, aldus Reichelt. Die overigens, nu we toch in de roddelbladenhoek zitten, later dat jaar werd ontslagen nadat hij een jonge medewerkster met wie hij een relatie had promotie gaf.

Niks excuses voor het ‘kritiekloos volgen van overheidspropaganda’ dus, maar een stijlmiddel, een retorische truc om kritiek lekker smeuïg te verpakken. Waarna de tegenbeweging ermee aan de haal gaat: zie je nou wel dat de reguliere media he-le-maal fout zitten, ze zeggen het zelf! Het blijft me verbazen hoe critici die de reguliere media afdoen als onbetrouwbare ‘mainstream media’, er altijd als de kippen bij zijn om diezelfde media aan te halen als er eens iets in de krant staat wat wél in hun straatje past.

Een van de vele mooie, oprechte felicitaties die ik ook kreeg, was van een wetenschapper die ik met enige regelmaat spreek. Goed dat je altijd zo kritisch blijft, complimenteerde ze me, ‘ook naar het RIVM. Alhoewel men dat laatste geloof ik vaak niet meer wil zien.’

En zo is het precies. In een wereld waar men met fakkels voor deuren staat en zelfs Kamerleden staan te hyperventileren dat er tribunalen moeten komen, ben je al snel een hielenlikker als je op iets rustiger toon de fundamenten van het coronabeleid inspecteert.