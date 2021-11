Hebben de prijzen aan de pomp gepiekt? Energieagentschap IEA denkt van wel

Een man gooit zijn tank vol bij een benzinepomp in Haarlem. Beeld Robin Utrecht / Hollandse Hoogte

‘De wereldoliemarkt blijft ondanks alle maatregelen krap, maar een einde van de prijsrally zou in het verschiet kunnen liggen’, schrijven de IEA-analisten in hun maandelijkse rapport over de oliemarkt. Bijna tot hun spijt noteren ze daarbij: ‘In tegenstelling tot de hoop geuit op de klimaattop in Glasgow komt dit niet door een afname in vraag, maar door een stijgend olieaanbod’.

De afnemende schaarste is vooral te danken aan de aantrekkende olieproductie in de Verenigde Staten. Met dank aan schaliewinning zijn de VS al enige jaren het grootste olieproducerende land ter wereld. De hoge olieprijs maakt het voor Amerikanen weer rendabel om moeilijk winbare olie op te pompen. Het zal volgens het IEA nog wel tot eind volgend jaar duren voordat de Amerikaanse productie terug is op het niveau van vóór de coronapandemie.

De verwachting is dan ook niet dat de prijzen voor olie en brandstoffen die ervan worden gemaakt binnenkort al zullen dalen. Hierdoor blijft het ook aantrekkelijk om te zoeken naar nieuwe oliereserves. Het IEA waarschuwde in mei voor de aanhoudende zoektocht naar het zwarte goud.

Want als de wereldgemeenschap werkelijk wil voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graad Celsius opwarmt – de streefwaarde zoals afgesproken tijdens de klimaattop in Parijs (2015) en vorige week in Glasgow (2021) gepromoveerd tot de bovengrens – moet er nog dit jaar worden gestopt met het zoeken naar nieuwe voorraden olie, maar ook gas en kolen. Met het opbranden van de reeds gevonden reserves komt namelijk al zoveel van het broeikasgas CO2 vrij, dat de 1,5 graad temperatuurstijging ruimschoots nadert.