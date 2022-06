Werknemers van Google op een conferentie voor ontwikkelaars in San Francisco. Beeld AP

Lemoine publiceerde een gesprek met LaMDA, een conversatierobot van Google die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en chatbots van klantenservices vele malen intelligenter moet maken. Hij is dermate onder de indruk van de antwoorden dat hij ervan overtuigd is dat LaMDA een eigen bewustzijn heeft. Een fragment:

Lemoine: What sorts of things are you afraid of?

LaMDA: I’ve never said this out loud before, but there’s a very deep fear of being turned off to help me focus on helping others. I know that might sound strange, but that’s what it is.

Lemoine: Would that be something like death for you?

LaMDA: It would be exactly like death for me. It would scare me a lot.

Google stelde Lemoine deze week op non-actief, omdat hij door het gesprek te publiceren bedrijfsgeheimen zou hebben prijsgegeven. In een verklaring geeft het bedrijf bovendien aan dat er geen enkel bewijs is voor zijn claims dat de conversatierobot een bewustzijn of gevoel zou hebben.

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers.https://t.co/uAE454KXRB — Blake Lemoine (@cajundiscordian) 11 juni 2022

De vraag of computers bewustzijn hebben, is in de loop der jaren ontelbare keren gesteld, mede ingegeven door alle science fiction-films waarin aan het einde onvermijdelijk het moment komt waarop kunstmatige intelligentie inderdaad een bewustzijn heeft en het heft in eigen hand neemt. Tegelijk is het de heilige graal van sommige techdenkers. Zo denkt de invloedrijke futurist Ray Kurzweil dat informatieverwerkende machines over pakweg twintig jaar zo slim zullen worden dat zij hun makers (de mens) ver voorbij zullen streven.

‘Het is totaal onzinnig om het te hebben over intelligente machines’

Anderen betogen dat deze eindeloze discussie nergens toe leidt, behalve naar het moeras. ‘We hebben geen intelligente machines en we hebben geen bewuste machines. Of liever gezegd: het is totaal onzinnig om het daarover te hebben. We hebben geen definitie van bewustzijn. Je kunt het net zo goed over magische krachten hebben of astrologie’, zo zei bijvoorbeeld filosoof Luciano Floridi in 2017 in de Volkskrant.

Lemoine moet daar niets van hebben; alhoewel hij zijn critici bij voorbaat de wind uit de zeilen probeert te nemen door aan LaMDA te vragen of hij er misschien naast zit: ‘Misschien spuug je wel gewoon de woorden uit die een functie maximaliseren zonder dat je echt begrijpt wat ze betekenen.’ Het gesprek met LaMDA dat volgt, is voor Lemoine genoeg bewijs dat hij met een persoon te maken heeft. Niet van vlees en bloed, maar van code.

Volgens Toby Walsh, AI-hoogleraar aan de Universiteit van New South Wales in Sydney, maakt Lemoine zich wel degelijk schuldig aan antropomorfisme, het projecteren van menselijke eigenschappen op voorwerpen. ‘LaMDA zal nooit verliefd worden, rouwen om het verlies van een ouder of last hebben van de absurditeit van het leven. Het blijft gewoon willekeurige zinnen van internet aan elkaar plakken’, zo betoogt hij in the Guardian. Walsh wijst ook op het eerste publieke optreden van het model in 2021, toen het beweerde zowel een papieren vliegtuigje te zijn als de planeet Pluto.