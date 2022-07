Heathrow voert reizigersmaximum in en stopt verkoop zomertickets vanwege personeelstekorten

File van koffers op luchthaven Heathrow, 19 juni. Beeld REUTERS

De problemen op Heathrow lijken sterk op die van Schiphol in Nederland, en op luchthavens door heel Europa: tijdens de coronacrisis zijn veel beveiligers, bagageafhandelaars en andere vliegveldmedewerkers weggegaan of ontslagen. Nu het aantal reizigers rap toeneemt, kunnen de luchthavens niet genoeg personeel vinden om de reizigers snel in het vliegtuig te krijgen.

Heathrow wil daarom niet meer dan 100 duizend vertrekkende passagiers per dag verwelkomen. Luchtvaartmaatschappijen waren eerder al gevraagd om vluchten te schrappen, maar niet iedereen deed dat in voldoende mate. Naar verwachting zijn er deze zomer daarom gemiddeld 104 duizend vertrekkende passagiers per dag, dus vierduizend te veel. Omdat volgens Heathrow gemiddeld pas 1.500 van die vierduizend tickets zijn verkocht, zijn luchtvaartmaatschappijen gevraagd ‘om te stoppen met de verkoop van zomertickets om de invloed op de reizigersstroom te beperken’, zo schrijft directeur John Holland-Kaye in een brief aan reizigers.

Nijpend tekort

Op dagen waarop er meer dan 100 duizend passagiers vertrekken zakt de kwaliteit van de dienstverlening volgens Holland-Kaye namelijk regelmatig ‘tot een niveau dat niet acceptabel is: lange wachttijden, vertraging voor passagiers die hulp nodig hebben, tassen die niet met passagiers meereizen of te laat komen, lage stiptheid en annuleringen op het laatste moment’. Met de nieuwe maatregelen, die van kracht zijn tot 11 september, hoopt de directeur de zekerheid te geven dat alle reizigers met een ticket op tijd en met hun bagage op hun bestemming aankomen.

Heathrow is naar eigen zeggen al sinds november bezig met het werven van nieuw personeel. De luchthaven verwacht eind juli net zoveel personeel in dienst te hebben als voor de pandemie, maar de nieuwe collega’s zijn nog niet allemaal volledig ingewerkt. Aan grondpersoneel, dat luchtvaartmaatschappijen inhuren om medewerkers in te checken, bagage af te handelen en vliegtuigen klaar te maken voor vertrek, is bovendien nog een nijpend tekort. Volgens Holland-Kaye vormt dat ‘een aanzienlijke beperking voor de algehele capaciteit van de luchthaven’.

Meerdere andere Europese luchthavens, waaronder concurrent Gatwick, hebben vergelijkbare maatregelen genomen. Ook op Schiphol geldt sinds vorige week een maximum van 67.500 dagelijkse passagiers op topdagen in juli en 72.500 in augustus. De maatregel lijkt daar effect te sorteren: de maximale wachttijd bedroeg maandag ‘maar’ zo’n twee uur. Ook afgelopen weekeinde zag reisorganisatie ANVR een positief effect: ‘op piekmomenten zijn er rijen, maar het is wel beheersbaar’.