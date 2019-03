Hayarpi en familie hebben verblijfsvergunning gekregen op grond van ruimer kinderpardon

Hayarpi Tamrazyan tijdens de persconferentie waarin bekent wordt gemaakt dat het kerkasiel is beëindigt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De actie van de continue kerkdienst was gericht op de verruiming van het kinderpardon. De Armeense familie die de kerk onderdak bood, was al negen jaar in Nederland. De kinderen zijn inmiddels 15, 19 en 21 jaar oud. De oudste dochter Hayarpi ontpopte zich als een van de gezichten van de strijd voor een ruimhartiger asielbeleid voor jongeren die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Begin dit jaar bereikten de coalitiepartijen daarover een akkoord, waarna het kerkasiel stopte op woensdag 30 januari. Van ruim duizend kinderen kijkt de Immigratie- en Naturalisatiedienst nu opnieuw naar hun zaak.

Al meerdere gezinnen hebben inmiddels een vergunning gekregen op basis van de nieuwe regels. Dinsdag ontving ook de familie Tamrazyan dit nieuws zwart-op-wit. Hayarpi en de rest van de familie kunnen hun geluk niet op, laat een kerkwoordvoerder weten. ‘Houd vol, is haar boodschap aan anderen. Ze ervaart de vergunning als een wonder.’

Afgelopen vrijdag presenteerde Hayarpi haar dichtbundel Aards verdriet en hemelse vreugde in het kerkhuis Bethel, waarin zij schrijft over haar angsten als asielzoeker en ook haar geloof in God. De opbrengsten gaan naar een fonds voor het kinderpardon, waarmee armlastige gezinnen worden ondersteund om de kosten van de aanvraag te betalen. Een aanvraag kost 164 euro per persoon.