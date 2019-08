Hassan Outaklla is vanaf donderdag de nieuwe persoonlijk adviseur van de koning

Hassan Outaklla Beeld RVD

Donderdag betreedt een nieuw gezicht de burelen van paleis Noordeinde. Met ‘Persoonlijk adviseur van koning Willem-Alexander en koningin Máxima’ op zijn visitekaartje neemt Hassan Outaklla zijn intrek in het werkpaleis van de Oranjes.

Als Marokkaanse Nederlander brengt Outaklla wat kleur en diversiteit in de overwegend Hollandse hofhouding, al is hij in de eerste plaats een geboren (in 1983) en getogen Amsterdammer. Nog voordat hij zijn studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam had afgerond, kreeg hij een aanbieding om bij de consultants van KPMG te komen werken.

Hij zei daarover als 23-jarige tegen NRC Next: ‘Ik ben ambitieus. Mijn etnische achtergrond zie ik niet als een belemmering, maar juist als een toegevoegde waarde. Ik kan twee werelden met elkaar verbinden en dat is nodig in een internationaliserende wereld.’

Na ruim vier jaar KPMG stapte Outaklla in 2011 over naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waar hij bij zijn vertrek verantwoordelijk was voor de coördinatie van de politiek-strategische public affairs-activiteiten van de AFM.

De titel ‘persoonlijk adviseur’ bestond niet in de hofhouding van koningin Beatrix. Willem-Alexander heeft de functie na zijn inhuldiging in 2013 in het leven geroepen. De Grondwet biedt hem die mogelijkheid: ‘De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in.’ De koning en koningin hebben in hun uitkering een aparte component voor ‘personele kosten’, waaruit zij eigen medewerkers kunnen betalen.

Ogen en oren

De nieuwe koning wilde ogen en oren in de samenleving hebben. Pien Zaaijer, Jan Snoek en Olger van Dijk werden de eerste persoonlijk adviseurs. Zaaijer werkt al sinds 2002 aan het hof, aanvankelijk om de inburgering van Máxima te begeleiden. Ze is afkomstig van Binnenlandse Zaken en was eerder raadadviseur op Algemene Zaken.

Snoek concentreert zich op de speeches: hij was communicatie- en tekstadviseur van een heel rijtje ministers en werkte ook voor Schiphol.

Net als Zaaijer kwam Van Dijk van Binnenlandse Zaken, met een achtergrond in het CDA. Hij bleef vier jaar in zijn functie als antenne van het koningspaar, waarna hij terugkeerde naar het departement. Zijn opvolger, ingenieur Bram Gille, was actief voor de ChristenUnie, maar had een andere professionele achtergrond: hij was werkzaam bij Royal Haskoning en sinds 2007 ambtenaar bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is eerder dit jaar doorgeschoven naar de post van plaatsvervangend algemeen secretaris in de hofhouding.

Outaklla zal met Zaaijer (en de traditionele hofdignitarissen) op vooral binnenlandse terreinen moeten adviseren: welke uitnodigingen moet het koningspaar aannemen, wie moeten ze ontmoeten – en wie niet?Verbinden, aanmoedigen en vertegenwoordigen ziet Willem-Alexander als leidraad van zijn koningschap en Máxima zei vorig jaar tegen de Volkskrant: ‘De rode draad in ons werk is inclusiviteit. Iedereen moet mee kunnen doen.’ Aan Outaklla de taak daaraan zijn bijdrage te leveren.