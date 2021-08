Hassan doet gooi naar wereldrecord op 5.000 meter. ‘Ze verkeert in de vorm van haar leven’

Goud voor Sifan Hassan op de 5.000 meter In Tokio. Aan het eind gaat ze sneller lopen. Om het wereldrecord op die afstand te verbeteren moet ze haar Olympische tijd met meer dan een halve minuut verbeteren. Beeld Klaas Jan van der Weij

Op dit moment is de Ethiopische Letesenbet Gidey (23) de snelste vrouw ooit op de 5.000 meter. Een klein jaar geleden liep zij in Spanje die afstand in 14 minuten en 6,62 seconden. In Tokio kwam Hassan niet in de buurt van dat record. Haar tijd (14.36,79) was toen wel voldoende voor goud, maar bleef meer dan een halve minuut van Gideys tijd verwijderd.

Om de snelste ter wereld te worden moet Hassan vrijdagavond tijdens de Prefontaine Classic in Eugene in de Amerikaanse staat Oregon per rondje gemiddeld meer dan een seconde sneller zijn dan haar eigen persoonlijke record, gelopen in de zomer van 2019. Lichtjes aan de binnenkant van de baan geven het looptempo aan dat Hassan naar een wereldrecord moet leiden.

Hassan is zeker tot deze prestatie in staat, zegt Jos Hermens, die als directeur van het managementbureau Global Sports Communication in het begeleidingsteam van Hassan zit. ‘Ze is enorm gretig en gemotiveerd. Hassan verkeert in de topvorm van haar leven.’

Hermens zelf verbeterde tijdens zijn atletiekloopbaan in de jaren zeventig verschillende wereldrecords, waaronder tweemaal het werelduurrecord, maar blessureleed speelde hem menigmaal parten. Na zijn sportief pensioen legde hij zich toe op het atletenmanagement. ‘Atleten zijn alleen’, zegt hij daarover. ‘Er zit geen club achter. Achter elke atleet moet je een heel team organiseren, met medische begeleiding en trainers. Hoe beter je dat doet, hoe beter de atleet kan presteren.’

In Tokio won Hassan twee gouden en een bronzen medaille. ‘Ik ben ­superblij’, zei Hassan na haar laatste gouden race in Tokio. ‘Maar ik ben ook moe en wil gaan slapen.’ Hoe heeft ze de afgelopen weken doorgebracht?

Hermens: ‘Ze heeft vooral heel weinig gedaan. Hassan heeft een of twee keer een redelijke training gehad. Ze heeft goede herstelmassages gehad. Verder heeft ze vooral gerust, goed op haar voeding gelet, veel gedronken en geslapen.

‘Hassan slaapt sowieso altijd veel. Ze maakt zo veel mogelijk lange nachten, maar met een jetlag is dat soms moeilijk. Tussen Tokio en Nederland zat zeven uur tijdsverschil. Nu hebben we te maken met negen uur. Ze moet natuurlijk een beetje haar ritme verleggen, maar zaterdag gaat ze alweer terug naar Europa. De vraag is altijd: in hoeverre pas je je aan?’

Hoe kwam Hassan op u over in de periode na de Spelen?

‘Ze was vooral opgelucht. De enorme druk die ze zichzelf had opgelegd, viel van haar af. Hassan heeft vaak de neiging om zichzelf af te sluiten van de buitenwereld. Dat is prima. Maar nu is ze relaxter. Ze vindt het nu ook leuk om even andere dingen te doen. Op deze wereldrecordpoging zit een minder grote druk. Het is natuurlijk fantastisch als het lukt, maar ze krijgt nog veel goede jaren. Ze kan lekker vrij lopen. Dan zien we wel hoe haar lijf zich voelt.’

Is de atletiekbaan in Eugene bij uitstek geschikt voor een recordtijd?

‘Het is een gloednieuw stadion, met een mooie, nieuwe baan. Over het algemeen is het klimaat ook goed. Er is niet te veel wind, de lucht is altijd droog. Maar het geeft geen garantie: je kunt ook toevallig een avond hebben dat het wel winderig is.

‘Maar je zou deze wedstrijd ook in Europa kunnen houden. Er gaat toch een flinke reis aan vooraf. De wedstrijd wordt georganiseerd door Nike, dus er doen veel Nike-atleten mee. Bij ons staat deze race elk jaar een beetje automatisch op het programma. Na de Spelen staat er niet zo veel meer op het programma, dus het past wel aardig.’

Komt Hassan ook op andere afstanden uit in Amerika?

‘Nee, ze loopt maar één race. Het combineren van drie afstanden op de Olympische Spelen was een grote uitzondering. Dat was eigenlijk nog nooit gedaan. Als je zoiets te vaak doet, wordt het misschien wel gevaarlijk.

‘Begin september loopt Hassan waarschijnlijk nog een keer in Brussel. Misschien loopt ze ook nog de Diamond League-finale, maar dat weet ik niet zeker. Daarna is het seizoen al zo’n beetje voorbij.’

Hoe pak je zo’n recordrace aan?

‘Hassan houdt van wat wij noemen een ‘negative split’. De meeste mensen die een record op de 5.000 kilometer aanvallen lopen redelijk vlak, met elke ronde ongeveer dezelfde tijd, maar Hassan vindt het prettig om relatief rustig in haar tempo te komen. Ze loopt eerst een tijdje onder haar kunnen. Dat voelt lekker. De tweede helft van de race loopt ze harder. Vooral in de laatste kilometer gaat ze versnellen. Op het einde kun je dan kijken wat je over hebt. Dat is typisch voor haar.’

Loopt Hassan op dezelfde schoenen als tijdens de Olympische Spelen?

‘Volgens mij wel, ja. Over het algemeen loopt ze veel op dezelfde spikes. Ze heeft zo veel van die paren. Maar dat zijn toch wel haar persoonlijke beslissingen. Daar bemoei ik me als manager niet mee.’

Verschijnt de huidige wereldrecordhouder Gidey ook aan de start?

‘Nee, die loopt alleen een andere afstand. Als iemand in onze sport een aanval doet op een record laten concurrenten zo’n wedstrijd vaak schieten. Dat is een ongeschreven wet in de atletiek. Je wilt geen haas zijn voor een ander. Je gaat niet twaalfenhalf rondje je grootste tegenstander naar een goede tijd loodsen.

‘Gidey en Hassan gaan met respect met elkaar om. Het zijn dikke vriendinnen. Twee dagen nadat Hassan in juni in Hengelo het wereldrecord op de 10.000 meter pakte, heeft Gidey haar record weer verbroken. Nu valt Hassan een ander record van Gidey aan. Als ze het verbreekt, zal Gidey wel weer een poging gaan doen. Die twee zijn zo aan elkaar gewaagd. Dat is het mooie van sport.’

Om de snelste van de wereld te worden moet Hassan meer dan een kwart minuut van haar persoonlijk record aflopen. Is dat haalbaar?

‘Uiteindelijk weet je dat pas na de wedstrijd. Ze kan in de buurt van die wereldrecordtijd komen. Ze kan de tijd zeker ook kloppen. Maar ze kan het ook net missen. Die tien à vijftien seconden kun je nooit helemaal inschatten van tevoren. Ze is goed in vorm. Ze is redelijk goed hersteld. Ze gaat het gewoon proberen.’