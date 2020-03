Hasj hamsteren, want ‘dan hebben we tenminste nog íets gezelligs de komende weken’

Toen zondag om half zes bekend werd dat een halfuur later niet alleen cafés en restaurants de deuren sluiten, maar ook coffeeshops, spoedden de blowers de straat op. Snel nog even een ‘stash’ inslaan. ‘Ik heb honderd euro aan hasj meegenomen.’

Zenuwachtig wiebelt Stephanie (33), roze strik in een grote bos krullen, van de ene op de andere voet. Ze staat in de rij voor coffeeshop The Stud in Amsterdam-Oost en moet voor zessen echt nog even wat wiet inslaan. Ze blowt een paar keer per week, ‘op de dagen dat ik niet hoef te werken’. ‘Dus tot 6 april zonder, dat ga ik niet redden. Helemaal niet omdat mijn twee kinderen nu ook thuis komen te zitten. Dan heb ik af en toe wel even wat nodig om een beetje relaxed te blijven. Anders raak ik echt depressief.’

Rij

Nog geen tien minuten nadat minister Bruins (Volksgezondheid) heeft uitgesproken dat niet alleen cafés en restaurants moeten sluiten tot en met 6 april, maar ‘ook sauna’s, seksclubs en coffeeshops’, hebben zich al honderden mensen aangesloten in een rij bij The Stud. Ditzelfde tafereel speelt zich gelijktijdig af voor de gevels van coffeeshops door heel Nederland, getuige foto’s op sociale media van Leeuwarden tot Tilburg. Sommige klanten komen rennend aan.

In dit dossier leest u alles wat u moet weten over het coronavirus. De laatste ontwikkelingen worden bijgehouden in ons liveblog.

Een medewerker van The Stud in keurig zwart gilet maant de wachtenden een beetje een nette lijn te vormen. ‘Wie cash heeft kan hier komen!’, gilt hij. Jubelend stormen wat klanten naar voren, mooi dat ze zo de rij kunnen omzeilen.

Student creative business Juan (21) komt naar buiten met negen plakken spacecake voor hem en zijn acht huisgenoten. ‘Dan wordt het tenminste nog een beetje gezellig de komende weken. We hebben twee Playstations aangesloten. Die spacecake is voor later. Vanavond beginnen we eerst met de Harry Potter-marathon.’

Iets gezelligs

Binnen is het duwen en trekken, zegt de gesjeesde student Jasper (18), die blij is dat hij nog even 5 gram wiet op de kop heeft getikt. ‘Voor me in de rij stond zo iemand die niet kan slapen zonder. Dan snap ik wel dat je nu in paniek bent.’ Naar eigen zeggen hoort Jasper niet tot die categorie, ‘ik rook een grammetje of 2 per week’. ‘Ik zou het ook wel overleven zonder, maar nu hebben we tenminste nog íets gezelligs de komende weken, want we kunnen ook al niet meer naar het café.’

Een vaste klant van The Stud met een zwarte capuchon over zijn hoofd, ‘noem me maar Sappie’, staat de paniek opvallend tevreden gade te slaan met een mondkapje op en blauwe plastic handschoentjes om zijn vingers. Om zijn schouder hangt een zwart koffertje waarin hij ‘genoeg stash’ heeft zitten voor de komende tijd. Hij hoeft niet op de valreep te hamsteren zegt hij, Sappie is op alles voorbereid. ‘Als je de juiste contacten hebt, dan kom je nooit zonder te zitten’, spreekt hij triomfantelijk. Zo kwam hij ook aan zijn mondkapje. ‘Je moet gewoon weten bij wie je je spullen moet halen.’

Mondkapje

Bij coffeeshop Andersom in Utrecht staat vlak voor sluitingstijd een rij van ongeveer honderd meter over de brug over de Oudegracht. Een man met ‘Security’ op zijn rug komt aanhollen, zet een mondkapje op en laat de klanten druppelsgewijs naar binnen. In de rij vooral veel studenten, maar ook twee Italianen met mondkapjes, gezichtstatoeages en blauwe plastic handschoenen. Een van hen zegt Michael te heten, hij komt uit Modena. ‘Ik ben hier omdat de coffeeshop tot 6 april dicht is.’ Is hij niet bezorgd zo dicht op de anderen in de rij? Ja, daarom draagt hij dus zijn mondkapje, zegt Michael, terwijl hij het ding nog even wat rechter op zijn gezicht zet.

Een rij bij coffeeshop Andersom in Utrecht. Beeld Margriet Oostveen

Om 17.56 is Mats Kuggeleijn, vierdejaars student, bijna aan de beurt. Mats rookt de meeste dagen twee joints ‘s avonds. ‘Ik gebruik het vooral om te slapen, want ik lijd aan insomnia. En het is een fijn rustmoment aan het eind van de dag, ’s avonds chillen met huisgenoten als je een stressvolle dag hebt gehad.’ Mats gaat niettemin over driekwart jaar afstuderen. ‘Neurowetenschappen met psychologie. Dat blowen slecht voor je is, is overdreven. Er zijn veel dubbele standaarden.’

Nerveus

Mats glipt naar binnen. Achter hem gaat het rolluik nu half dicht. Ooooowww, kreunen studenten in de rij een beetje nerveus. De securityman loopt twee keer snel naar buiten en neemt van enkelen in de rij in een bijna terloopse beweging bestellingen aan, ook van Michael de Italiaan. ‘Ja ik ben vaste klant hier’, zegt Michael. ‘Ik was hier gisteren, de dag ervoor, de dag daarvoor… de hele week eigenlijk.’

Twee minuten over zes komt neurowetenschapper Mats weer blij naar buiten. Is het gelukt? En of. Tien zakjes met 1,7 gram Sheherazade. Met de wettelijke limiet van 5 gram per klant wordt het in crisistijden niet zo nauw genomen, zo blijkt. ‘Ik heb honderd euro aan hasj meegenomen. Niet alleen voor mezelf, ook voor vrienden die hier niet op tijd kunnen zijn.’ Daar komt de eerste vriendin al aangelopen.

In Amsterdam heeft student Gijs (19) minder geluk. Op zijn racefiets komt hij aangezeild, maar het rolluik van The Stud zit al dicht. Het is 18:03. ‘Shit’, hijgt hij. Voor niks gehaast. Gijs steekt twee of drie keer per week een jointje op, ‘maar ik ben niet verslaafd ofzo’. Hoe dat nu moet tot en met 6 april? ‘Tja, dat wordt dan toch maar een dealertje bellen.’