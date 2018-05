Harvey Weinstein geeft zichzelf aan; politie stond op punt hem te arresteren

Harvey Weinstein heeft zichzelf vrijdag aangegeven bij de politie. De pers was massaal aanwezig toen de 66-jarige oud-filmproducer onder begeleiding van zijn advocaten een politiebureau in Manhattan binnenstapte. Aanklagers in New York beschuldigen de gevallen filmproducent van verkrachting en ‘criminele seks’, zo melden diverse Amerikaanse media.

Weinstein meldde zich vrijwillig nadat bekend was geworden dat de politie op het punt stond om hem te arresteren. Later vandaag wordt duidelijk waarvan hij precies wordt beschuldigd.

De aanklachten zouden betrekking hebben op de zaken van zeker twee vrouwen. Het zou gaan om de ernstigste varianten van verkrachting en van ‘criminele seks’. Daar staat in New York 5 tot 25 jaar cel op. Bij de aanklacht ‘criminele seks’ gaat het om een vrouw, Lucia Evans, die zegt te zijn gedwongen om orale seks met Weinstein te hebben. Deze beginnende actrice was een van de eerste vrouwen die de filmproducer beschuldigde.

Weinstein wordt door ruim zeventig vrouwen, onder wie actrices Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Salma Hayek, beschuldigd van seksueel misbruik, waaronder verkrachting. Hun aantijgingen gaven de aanzet voor de snelle groei van de #MeToo-beweging.

Zelf ontkent Weinstein, decennialang een van de machtigste mannen in Hollywood, seks te hebben gehad zonder wederzijds goedvinden. Maar het lijkt erop dat de politie toch genoeg materiaal heeft gevonden om hem in staat van beschuldiging te stellen. Hij zal vandaag naar verwachting worden voorgeleid aan rechter Kevin McGrath van het gerechtshof in Manhattan. Aangenomen wordt dat hij daarna op borgtocht zal worden vrijgelaten.

Genoeg bezwaren materiaal

Er wordt al maandenlang onderzoek verricht naar de klachten van vrouwen die ooit met Weinstein hebben samengewerkt. Het balletje kwam aan het rollen toen The New York Times op 5 oktober 2017 een artikel publiceerde met aantijgingen tegen Weinstein. Hierna kwamen de verklaringen los, en uiteindelijk maakten meer dan honderd vrouwen melding van seksueel wangedrag door Weinstein.