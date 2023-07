Harvard mag ook kinderen uit eigen kring niet positief discrimineren

Een Harvard-student gaat op 29 juni tijdens een demonstratie bij het Hooggerechtshof in Washington in discussie met voorstanders van de afschaffing van positieve discriminatie. Die dag besloot het Hof positieve discriminatie te verbieden. Beeld Minh Connors / Getty

Toen het in meerderheid conservatieve Amerikaanse Hooggerechtshof in juni oordeelde dat etniciteit geen rol meer mag spelen bij het selecteren van studenten, was dat een klap in het gezicht van Afro-Amerikanen, latino’s en andere maatschappelijk achtergestelde groepen.

Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs wil nu ook een einde maken aan een andere vorm van positieve discriminatie door universiteiten: de zogenoemde legacy admissions. Het is een aloud Amerikaans gebruik om kinderen van mensen die op de een of andere manier aan de universiteit verbonden zijn bij toelating voor te trekken.

Daarmee kan het discriminatieverbod behalve kwetsbare minderheden ook Amerikaanse jongeren treffen die juist bijzonder bevoorrecht zijn. Op Harvard is deze groep, die voor 70 procent uit witte Amerikanen bestaat, volgens The New York Times jaarlijks goed voor een kleine 5 procent van allel aanmeldingen. Maar onder de toegelaten studenten zijn kinderen van alumni, medewerkers en geldschieters met 30 procent veel sterker vertegenwoordigd.

Over de auteur

Sterre Lindhout schrijft voor de Volkskrant over Noord- en Zuid-Amerika. Ook volgt ze de ontwikkelingen op het gebied van globalisering en wereldhandel. Hiervoor was ze correspondent Duitsland.

Het ministerie van Onderwijs doet het onderzoek uit naam van drie burgerrechtenorganisaties die opkomen voor de rechten van respectievelijk zwarte Amerikanen, latino’s en Amerikanen met Chinese wortels.

‘Oneerlijk voordeel’

Zij stellen in een verklaring dat Harvard ‘gekwalificeerde en zeer verdienstelijke’ potentiële studenten van kleur benadeelt. ‘En erger nog: deze voorkeur heeft niets te maken met wat de aanvragers in hun mars hebben. Het is een oneerlijk, onverdiend voordeel dat wordt toegekend op basis van het gezin waarin ze zijn geboren.’

De ironie wil dat ook de oorspronkelijke rechtszaak over het afschaffen van positieve discriminatie over Harvard ging. De universiteit in Cambridge, Massachusetts, die geldt als een van de meest prestigieuze ter wereld, bevoordeelde net als veel andere universiteiten Afro-Amerikaanse en latinostudenten om de populatie diverser te maken. De mogelijkheid voor Amerikaanse onderwijsinstellingen om positief te discrimineren op grond van etniciteit is in de jaren zestig door de Democratische President Lyndon Johnson in het leven geroepen, maar altijd omstreden gebleven.

De belangengroep Students for Free Admissions greep twee jaar geleden de door Donald Trumps benoemingen ontstane conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof aan om positieve discriminatie op grond van etniciteit aan te kaarten. De zaak groeide al snel uit tot een totempaal waar conservatief Amerika joelend omheen danste.

Na het oordeel in juni was het president Joe Biden zelf die de aandacht vestigde op de andere groepen die Harvard voortrekt. ‘De legacy admissions vergroten privileges in plaats van kansen’, zei hij toen. Verrassend genoeg kreeg Biden bijval van de zwarte Republikeinse presidentskandidaat en senator Tim Scott uit South Carolina, die opriep tot het afschaffen van dit privilege voor toch al geprivilegieerden.

Loyale gemeenschap

Harvard heeft zijn selectieprocedure in het verleden altijd verdedigd met het argument dat het bevoordelen van kinderen van alumni en donoren helpt bij het creëren van een loyale gemeenschap rondom de universiteit. Bovendien zou het leiden tot meer donaties, waarvan de universiteit weer studiebeurzen kan uitdelen aan studenten uit minder welvarende milieus.

Maar verscheidene andere prominente Amerikaanse universiteiten schaften de voorkeursbehandeling voor kinderen van medewerkers en alumni de afgelopen jaren al af.

Het is nog niet gezegd dat ook deze zaak voor de rechter eindigt. De afdeling burgerrechten van het ministerie van Onderwijs heeft vergaande handhavingsbevoegdheid, en het zou kunnen dat er een schikking wordt getroffen met Harvard. Maar als de universiteit weigert in overleg zijn beleid te veranderen, kan ook deze zaak uiteindelijk terechtkomen bij het hoogste juridische orgaan van de VS.