Hartstochtelijk zeiler en maritiem expert die zijn hele leven lang nooit ver van het water week

Wouter van Dusseldorp. Beeld Thomas Franke

In zijn tienertijd verhuisde Wouter van Dusseldorp met zijn ouders naar Friesland, waar hij leerde zeilen. Doordat hij als bioloog geen baan kon vinden, koos hij voor het water. Hij werd een hartstochtelijk zeezeiler, charterschipper, docent zeilvaart en uitgever van maritieme nieuwsbrieven. In 1996 kocht hij de Egberdina, een stevenaak, in 1882 gebouwd als zeilvrachtschip voor de riviervaart. Met zijn vrouw organiseerde hij dagtochten vanuit thuishaven Hoorn. Aan het roer van de platbodem deelde hij zijn natuurkennis met hun passagiers.

‘De Egberdina was zijn pronkstuk’, zegt zijn zoon Ernst. ‘Geweldig onderhouden, een prachtige oude dame.’ Volgens zijn vader zeilde ze als een jonge meid. In schoolvakanties maakten zij de mooiste tochten met de 35 meter lange blikvanger. ‘Met het kleine bijbootje leerden mijn broer Peter en ik varen. Ik ben met mijn vader met zijn catamaran naar Engeland gezeild, hij maakte tochten naar Lissabon en de Canarische Eilanden. Hij heeft Kaap Hoorn gerond. Volgens hem ‘telde’ dat niet, ze hadden noodgedwongen de motor gebruikt.’

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Straalverliefd

Sefanja Nods kende Wouter via hun kinderen, vriendjes op de basisschool. De band was hecht. ‘Onze gezinnen vierden alles samen, verjaardagen, feestjes, Oud en Nieuw. Tot Wouters vrouw Greetje in 2009 wilde scheiden. Hij was er kapot van, vooral omdat hij zijn zoons niet langer dagelijks meemaakte. Hij ging op zijn catamaran wonen. Mijn man Remko en ik vroegen hem vaak te eten.

‘Vervolgens raakte ik straalverliefd op hem. Ik had een jaar lang in alle openheid een relatie met hem, maar wilde niet scheiden. Je kunt je kinderen maar één keer opvoeden, verliefdheid moest wachten, vond ik. Wouter steunde me, hij kon Remko niet aandoen wat hem was aangedaan.’ Tot hij in 2018 op het juiste moment op de stoep stond. Ze werden bewoners van de Arend, een felrode sleepboot annex ijsbreker uit 1926.

Sefanja is artdirector en kunstenaar. ‘Thuis hadden we vroeger ook een zeilboot. Waterspiegelingen zijn sinds jaren het hoofdthema van mijn schilderijen.’ Ze noemt de band van de ‘stoere, slimme, sociale natuurman’ Van Dusseldorp met het water ‘compleet organisch’. ‘Hij ‘las’ de kleur, de geur en de golven. Nauwgezet hield hij zijn vakliteratuur bij. Daarnaast lazen we alles wat los en vast zat, de laatste jaren simultaan op onze e-readers.’

Zijn maritieme expertise vertaalde zich in wekelijks uitgaande digitale nieuwsbrieven. Medio jaren negentig verscheen de eerste, Zeepost, voor de (bruine) chartervaart. De latere Scheepspost focuste op varend erfgoed, dit jaar kwam er de Zeilpost bij. Als docent aan de Enkhuizer Zeevaartschool gaf hij ’s zomers ‘het leukste vak dat er is’ aan zeilleerlingen van over de hele wereld.

Omwikkeld

Twee jaar terug verkocht hij de Egberdina. De Arend kwam van de zomer in Broek op Langedijk te liggen, zodat Sefanja op de fiets naar Glasatelier Lichtraamwerk in Noord-Scharwoude kon. Ze werkt er aan een kerkraam van 2 bij 8 meter voor de Oosterkerk in Hoorn. ‘Brandschilderen is tijdrovend, sommige glazen worden wel vijf keer gestookt. Heel bewerkelijk, ik doe het op de authentieke manier. Echt een oud ambacht.’ Op de ochtend van 28 juli hadden ze naast de boot gezwommen en ontbeten voordat Sefanja vertrok. In de namiddag trof ze Wouter levenloos aan op de bank, met hond Floor naast zich.

‘Als het zover is, wikkel me dan in een zeil’, had hij zich weleens laten ontvallen. Bij zijn uitvaart in Hoorn, in Aula Zuiderzee, was zijn kist omwikkeld met een oud stuk kluiverzeil van de Egberdina. Ernst: ‘Dankzij de cadeauverpakskills van mijn vriendin kregen we het er met touwen met een platte knoop erin mooi omheen. Ik heb zijn versleten rode zeiljas erop gelegd.’