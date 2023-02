Hartpatiënten krijgen veel te vaak een inwendige defibrillator, stelt het Zorginstituut

Het kantoor van het Zorginstituut in Diemen. Beeld ANP / Bart Maat

Dat stelt het Zorginstituut, de instantie die bepaalt wat er in het basispakket van de zorgverzekering thuishoort, vandaag in een ‘verbetersignalement’. In Nederland krijgen elk jaar zesduizend patiënten een icd, 1.200 daarvan zouden overbodig zijn. Plaatsen cardiologen die niet, dan scheelt dat elk jaar 20 miljoen euro aan zorgkosten.

Het verbetersignalement is het resultaat van een verhitte discussie van enkele jaren tussen cardiologen, patiëntenverenigingen en het Zorginstituut. Maar nog altijd, zegt Cor Allaart, hoogleraar cardiologie aan het Amsterdam UMC en mede-opsteller van belangrijke cardiologie-richtlijnen, ‘is er een verschil van inzicht tussen wat het Zorginstituut goede zorg vindt en wat cardiologen goede zorg vinden’.

In het signalement stelt het Zorginstituut dat vooral patiënten met non-ischemische cardiomyopathie (nicm) onnodig icd’s krijgen geplaatst. Nicm is een paraplubegrip voor aandoeningen aan de hartspier, van genetische foutjes tot aan een te dikke hartspier. Uit literatuuronderzoek, schrijft het instituut, blijkt uit niets dat een icd deze groep patiënten helpt langer te leven. Met name doordat andere behandelmethodes, zoals medicatie, de afgelopen jaren een verbetervlucht hebben genomen, is het onzinnig deze patiënten te belasten met een zware ingreep als het plaatsen van een icd.

Niet eerlijk

Bovendien, vindt het Zorginstituut, zijn de cardiologen niet eerlijk over de risico’s van een icd-plaatsing. Op de websites van de ziekenhuizen die de behandelingen uitvoeren, staan steevast te lage complicatie-cijfers van rond de 1 procent, als de risico’s überhaupt al worden genoemd. In werkelijkheid is er bij ruim 8 procent van de patiënten sprake van een ernstige complicatie, en het komt zelfs voor dat patiënten overlijden bij plaatsing van een icd. Als patiënten deze informatie van tevoren weten, kunnen zij beter overwegen of ze zo’n icd eigenlijk wel willen, stelt het Zorginstituut. Ook dat zou het aantal te plaatsen icd’s naar beneden kunnen brengen.

Dat laatste punt ‘moeten wij cardiologen ons gewoon aantrekken’, vindt Allaart, maar hij heeft moeite met het beeld dat nu uit de publicatie van het Zorginstituut oprijst ‘dat wij icd’s implanteren om het geld. Daarmee doe je cardiologen echt tekort’.

Volgens Allaart worden cardiologen nu ‘gedwongen op basis van dun bewijs’ te stoppen met implanteren, en een nieuwe behandelmethode te starten. De aandoening nicm kent vele subgroepen, zegt Allaart, en eigenlijk zou je per subgroep moeten bewijzen of een icd wel of niet werkt, voordat je er rücksichtslos mee stopt. ‘Zolang je niet kunt aanwijzen of het voor een subgroep inderdaad niet werkt, voelt het heel moeilijk de icd opeens overboord te kieperen. Je onthoudt een patiënt een mogelijk levensreddende behandeling. Daar ligt de spanning.’

Toch publiceren de cardiologen naar aanleiding van het signalement voor 1 maart van dit jaar een nieuwe richtlijn, strenger dan de Europese richtlijn, waarin een veel terughoudender omgang met het plaatsen van icd’s wordt geadviseerd. ‘Een compromis’, zegt Allaart, ‘om cardiologen nog een beetje ruimte te geven.’ Het Zorginstituut kan de minister adviseren bepaalde zorgvormen buiten het basispakket te plaatsen.