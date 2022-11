Hartelijke Klimaatweek iedereen!

Hartelijke Klimaatweek! (Goedbeschouwd is het elke week Klimaatweek, en dat zal het blijven tot ons besef van tijd is weggeschroeid in ondraaglijke hitte, of wanneer de laatste Mohikaan wegspoelt met het wassende water.)

Veel -Weken of Weken Van ontaarden in zevendaagses waarin een onderwerp in mierzoete reclamesaus wordt gedompeld, om vervolgens zompig van marketingjargon te worden uitgeserveerd. Zo ook: de Klimaatweek.

Bij wijze van feestelijke aftrap die rechtstreeks het eigen doel in waait, zette het ministerie van Klimaat en Energie dit weekend een filmpje online waarin burgers, zogenaamde ‘klimaatburgemeesters’, vertellen over uiteenlopende initiatieven tot verduurzaming: een kledingketting, een klimaatneutrale Lidl-vestiging (waarom de Lidl wat reclametijd cadeau kreeg in een overheidsfilmpje bleef mistig) en het extra isoleren van woningen in Venray.

Lekker gewerkt Venray, maar waar bleef het klimaat eigenlijk? Dit waren gewoon besparingstips, toevallig met betrekking tot energie. Aan het slot van het filmpje verscheen minister Jetten in beeld: ‘Dit is hét moment om energie te besparen. Je bespaart geld, en je spaart het klimaat.’ Die volgorde – eerst het geld, dan de goede daad – riep de herinnering wakker aan van die oude loterijspotjes. Eerst zag je daarin een begerig glunderend echtpaar, naast Winston op de hoekbank, kartonnen cheque in de hand. Vervolgens: beelden van lachende kinderen, het Rijksmuseum na sluitingstijd of een verwarde gnoe. En dan de slogan: ‘U een kans, zij een kans.’

In tegenstelling tot wat de toon van dit soort Weken doet vermoeden, is de klimaatramp geen goed doel, geen buurtspeeltuin die wel een extra vrijwilliger kan gebruiken. Wonderlijk, hoe een wereldwijde crisis nog steeds wordt benaderd als een liefdadigheidsproject, inclusief eenzelfde soort campagne als tijdens de Week van de Eclair, of de Driedaagse van de Montuurloze Bril.

En natuurlijk, eenieder die zijn steentje kan bijdragen, moet dat niet nalaten, en wie weet helpt een Instagram-bericht van het ministerie met de tekst ‘Meer koud douchen Minder CO 2 -uitstoot’ écht, maar waarom sloft de overheid eigenlijk zo vaak achteraan, waarom lijken zo veel initiatieven op het gebied van klimaat bedoeld om het initiatief uit handen te geven?

Ter verdediging vallen dan woorden als ‘bewustwording’ en ‘draagvlak’, evenals een variant op ‘we kunnen niks afdwingen’. 1. Afdwingen kan wel, het heet ‘wetgeving’ en 2. Weinig draagt zo weinig bij aan de bewustwording over de ernst van de zaak als een campagne waarin een toekomstvisie zich vernauwt tot het aanmoedigen van kledingruil.

En het woest makende is: iedereen weet het inmiddels wel. Er was heus een fractiemedewerker zo bereidwillig om de minister afgelopen week dat artikel uit The Guardian door te sturen, waarin sprake was van een alarmerende toename van broeikasgassen in de atmosfeer afgelopen jaar. En wie weet had die iemand ook nog de zin van Petteri Taalas, secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie – ‘The world is heading in the wrong direction’ – voor Jetten gearceerd.

‘De klimaatcrisis is een crisis van de verbeelding’, zei de Indiase schrijver Amitav Ghosh recentelijk in De Groene Amsterdammer. Een ramp van dergelijke, verlammende omvang bevecht je niet met een fantasieloze benadering en veel bijgedragen steentjes. Het klimaat verdient méér, en dan niet meer van hetzelfde, maar: politieke actiebereidheid, systeemkritiek, expliciete steun voor klimaatactivisten, geen slappe knieën krijgen als een lobbyclub je verzoekt om ‘minder vlees eten’ als tip uit je klimaatcampagne te schrappen, de confrontatie aangaan met Shell, Schiphol en consorten, nou ja zeg maar alles waar het in de Klimaatweek óók over had kunnen gaan.

[Hier de tekst overheen typen of plaatsen]