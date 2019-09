Hart van de Saoedische olieproductie getroffen door drone-aanval

Rook stijgt op bij de raffinaderij in Abqaiq. Beeld VIDEOS OBTAINED BY REUTERS

De rebellen zeggen tien drones op de Saoedische installaties te hebben afgestuurd. ‘Wij hebben het recht deze aanvallen uit te voeren, en we waarschuwen de Saoediërs dat we onze doelwitten zullen uitbreiden’, zei woordvoerder Yahya Saree volgens Al Jazeera op het tv-kanaal van de rebellen.

Saoedische en Amerikaanse regeringsmedewerkers twijfelen aan dat verhaal. Dat het zou gaan om een drone-aanval, werd ook bevestigd door de Saoedische minister van Binnenlandse Zaken, maar zij onderzoeken of de aanval mogelijk door Iran is gecoördineerd, zo meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. ‘Er is geen bewijs dat de aanvallen uit Jemen kwamen’, twitterde minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken, die Iran beschuldigde van ‘een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld’.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen. Secretary Pompeo

De aangevallen raffinaderij is eigendom van staatsoliebedrijf Aramco. Het is de grootste olieverwerkingsfaciliteit ter wereld, en bevindt zich in Abqaiq, ruim 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Riyad, langs de kust van de Perzische Golf. Het olieveld dat is aangevallen, ligt in de regio Khurais, tussen de Golf en Riyad. Bronnen rond Saudi Aramco zeiden dat de productie met ongeveer 5 miljoen vaten per dag is verminderd.

Buitenlandse inmenging

Het Saoedische koninkrijk trekt samen met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) al sinds 2015 op tegen de Houthi-rebellen in het noorden van Jemen, die volgens hen worden gesteund door Iran. De Houthi’s proberen heel Jemen te veroveren. De strijd is, mede door de buitenlandse inmenging, uitgelopen op een bloedbad waarbij tienduizenden burgers om het leven zijn gekomen, en miljoenen mensen zijn ontheemd.

De laatste tijd zijn er scheuren ontstaan in de coalitie: de VAE lijken niet meer te strijden voor de Jemenitische president Abd Rabbuh Mansur Hadi, zoals Saoedi-Arabië doet, maar voor een nieuwe partner, namelijk de zuidelijke separatisten. Ondertussen voeren de Houthi’s de laatste maanden steeds meer aanvallen met drones en raketten uit op Saoedi-Arabië.

Olieprijs

Het is nog onduidelijk of de aanvallen gevolgen zullen hebben voor de olieprijs – dat is afhankelijk van de schade die bij de aanvallen is opgelopen. In Khurais wordt ongeveer 1 procent van ’s werelds olie geproduceerd en in Abqaiq wordt zo’n 7 procent van de aanvoer verwerkt. Zelfs een kleine verstoring van het proces kan grote gevolgen hebben.