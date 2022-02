Hart- en vaatproblemen tot jaar na corona, ook bij gezonde mensen

Voor een coronapatiënt die in 2020 per ambulance arriveert in het Haga Ziekenhuis wordt onder meer hartbewakingsapparatuur in gereedheid gebracht. Beeld ANP / Studio Oostrum

Risico op hartziekten ‘schiet omhoog na covid’. Corona blijkt een nog grotere risicofactor voor hart- en vaatziekten ‘dan roken of obesitas’. Groot was afgelopen dagen de ophef nadat Amerikaanse epidemiologen in het vakblad Nature Medicine aan het licht brachten dat mensen die herstelden van corona, het jaar daarna anderhalf tot wel viermaal verhoogd risico lopen op allerlei hart- en vaataandoeningen.

Twintig aandoeningen vlooiden de Amerikanen door, van beroerte tot hartfalen en van ventrikelfibrilleren tot longembolie. En op álle uitkomsten bleek het risico na corona verhoogd. Ook bij verder gezonde mensen en personen die niet rookten, bij jongere mensen en bij mensen die gewoon thuis uitziekten. Neem hartfalen: op elke 1.000 herstelde patiënten mag men 10 tot 12 gevallen extra verwachten, ten opzichte van een vergelijkbare groep die geen corona had.

Schrikbarende resultaten, oordelen ook buitenstaanders. ‘Dit zijn stuk voor stuk zeer ernstige aandoeningen’, zoals de Amerikaanse cardioloog Eric Topol het verwoordt in vakblad Science. ‘Als iemand ooit al dacht dat covid zoiets is als de griep, is dit een van de sterkste onderzoeken die dat onderuithaalt.’

Beperking

Een ‘belangrijke studie’ die ‘goed laat zien dat er meer risico’s aan corona zitten dan tijdens de acute ziektefase alleen’, benadrukt desgevraagd ook internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers (Radboud UMC). Toch ziet ze ook belangrijke mitsen en maren. Zo werd de studie tijdens de allereerste coronagolf uitgevoerd onder Amerikaanse veteranen, een groep die gemiddeld ouder is en vaker man. ‘Je kunt dit niet één op één vertalen naar de huidige situatie’, zegt ze. ‘Inmiddels hebben we andere varianten en zijn de meeste mensen gevaccineerd.’

Jaime Borjas, een Nederlandse epidemioloog die in Londen promoveert op trombose na een infectie, wijst op nog een beperking: het heeft er alles van weg dat veel milde coronagevallen niet zijn meegeteld in de studie. Dat zal de cijfers hebben opgestuwd. Hoe ernstiger de ontsteking, des te heviger ook de bijeffecten achteraf.

Veruit de meeste hart- en vaatziekten zagen de Amerikanen inderdaad bij mensen die met corona in het ziekenhuis hadden gelegen. ‘Dat is niet onverwacht. Je lichaam is volop bezig met allerlei herstelwerkzaamheden, ook nadat je het ziekenhuis hebt verlaten, en dat vergroot de kans op dit soort problemen’, zegt Borjas. ‘Misschien haalt dat een gebeurtenis die toch wel zou zijn gebeurd iets naar voren.’

Afzonderlijke gevallen

Denkbaar is bovendien dat het verhoogde risico na een tijdje weer afzwakt, denkt Bleeker. ‘Dat is logisch, als je ervan uitgaat dat de oorzaak een langdurige ontstekingsreactie is. Misschien wordt het verhoogde risico na dat eerste jaar weer wat het daarvoor was. Dat zal moeten blijken uit verder onderzoek.’

De nieuwe studie bevestigt in elk geval het belang van vaccinatie, vinden zowel de onderzoekers zelf als andere wetenschappers. ‘Sowieso omdat vaccinatie voorkomt dat je uit het ziekenhuis blijft, waar het grootste risico ligt’, zegt Borjas.

De resultaten zijn vervelend voor de ruim 70 duizend Nederlanders die eerder met corona in het ziekenhuis hebben gelegen, beseft Bleeker. ‘Die kan ik helaas niet 100 procent geruststellen.’ Wel wijst ze erop dat de abstracte gemiddelden uiteindelijk weinig zeggen over afzonderlijke gevallen. ‘Als individu kun je hier niet zoveel mee. Als je iets krijgt in het jaar na je infectie, wil dat nog niet zeggen dat je het zónder corona niet gehad zou hebben.’