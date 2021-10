Harskamp blijft langer open als opvang voor vluchtelingen, ook mensen naar marineterrein Amsterdam

Er wordt ingegrepen door de politie tijdens een demonstratie tegen de komst van honderden vluchtelingen uit Afghanistan bij de noodopvanglocatie in legerplaats Harskamp. Beeld ANP

Volgens Broekers-Knol zijn er ‘acuut oplossingen nodig om een schrijnende situatie te voorkomen en alle asielzoekers, met recht op opvang van een bed te kunnen voorzien.’ Dinsdag werd duidelijk dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in allerijl hotels en vakantieparken benadert, met de vraag om asielzoekers onderdak te bieden. ‘Het is alle hens aan dek’, zei een woordvoerder van het COA tegen de Volkskrant, over het acute tekort aan opvangplekken in de hele asielketen.

Het was de bedoeling dat de Afghaanse vluchtelingen tot 4 oktober op de basis in Harskamp konden blijven. Maar door de aanhoudende instroom van nieuwe asielzoekers en de moeizaam verlopende zoektocht naar nieuwe opvangmogelijkheden, zegt Broekers-Knol niet anders te kunnen dan de opvang in Ede voort te zetten en tegelijk het marineterrein in Amsterdam opnieuw in gebruik te nemen als opvangplek.

‘Deze locaties zullen zo kort mogelijk worden ingezet, maar uiterlijk tot eind van deze maand’, schrijft Broekers-Knol. Ze dankt de gemeenten Ede en Amsterdam voor hun bereidheid om mee te helpen. Slechts een paar andere gemeenten (waaronder Goes met de Zeelandhallen) zijn meer asielzoekers gaan opvangen na een brandbrief van Broekers-Knol en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), eind augustus.

Kort na aankomst van de eerste Afghaanse vluchtelingen in Harskamp, eind augustus, staken jongeren vuurwerk af en scandeerden ze nationalistische leuzen. Ze riepen onder meer ‘eigen volk eerst’. Daarop riep burgemeester René Verhulst van Ede ouders op om hun kinderen ’s avonds binnen te houden en ze uit te leggen hoe het is om een oorlog mee te maken, zoals in Afghanistan.